Das Chormusical "7 Worte vom Kreuz" hat sich dem Thema Passion auf eine neue Art und Weise gewidmet: Es bringt die Passionsgeschichte in die Gegenwart und mit unseren Lebensfragen in Berührung. In "Grüß Gott Oberfranken!" dreht sich diesmal alles um dieses Chormusical, dass am 16. März in Bamberg aufgeführt wurde.

Moderne Interpretation der Passionsgeschichte

Zuvor musste natürlich viel geprobt werden. Dafür wurden sogar extra Projektchöre neu gegründet, die sich rein auf dieses Musical vorbereiten. Einer ist in der Kirchengemeinde Walsdorf im Dekanat Bamberg. Wir waren bei den Proben für das große Event dabei.

Ein Megachor von 500 Sängern aus der Region

Auch in Walsdorf wurde ein Projektchor mit über 500 Sängerinnen und Sänger aus vielen verschiedenen Chören gegründet. Sie haben seit letztem Jahr in ihren Heimatorten geprobt. Daraus sollte nun ein Gesamtwerk entstehen.

Am 16. März war es endlich soweit: der große Tag der Aufführung von „7 Worte vom Kreuz“ in der Brose Arena Bamberg. Wir zeigen Ihnen wie es war und fragen Komponist Albert Frey welche Ideen hinter seinem Werk stecken.

"Was für eine Show"

Helena Vogt war dabei. Sie hat bei einem der Projektchöre aus Bayreuth mitgesungen. Deshalb stellt sie uns heute ihren Lieblingsplatz vor. Der ist in der Wilhelminenaue. Mitten auf dem Gelände der ehemaligen Bayreuther Landesgartenschau. Und ihr Lieblingsplatz hat auch einen höheren Stellenwert in ihrem Leben: vor zwei Jahren wurde sie dort getauft.