In Wetzhausen im oberfränkischen Dekanatsbezirk Rügheim versammelt sich die Gemeinde vor dem Osterfeuer, das viel Licht und Wärme in der kühlen Frühlingsnacht spendet. Diese Nacht ist anders, als alle anderen Nächte. Am Abend des Karsamstag ist der wichtigste Gottesdienst des Jahres, um die Auferstehung Jesu in der Osternacht zu feiern - das Wunder des Lebens.

Ostern ist das Fest des Lebens. Trauer verwandelt sich in Hoffnung. Die Osternacht hat einen ganz besonderen Zauber. An Ostern kommt das Leben nach dem Tod in den Blick. Die Osterkerze leuchtet in der dunklen Kirche und die Gemeinde zieht ein. Erst dann erhellt sich die Kirche und die Osterkerze wird an den Taufstein gestellt.

Die Taufe ist ein freudiges Ereignis und in dieser Osternacht wird Heidi Wilde in die christliche Gemeinde aufgenommen. Erst vor wenigen Wochen hat sich die 58-jährige für eine Taufe in der Osternacht entschieden. Melanie von Truchseß, Pfarrerin Wetzhausen, vollzieht die Taufe:

"Wir haben gesagt, eigentlich wäre es am schönsten, wir könnten sie mit dem ganzen Körper untertauchen, leider ist das alles in Babygröße, aber wir können dir richtig den Kopf waschen: Ich taufe dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes."

Im Anschluss an die Taufe erneuert die Gemeinde ihr eigenes Taufversprechen. Die Tauferinnerung ist wichtig für die Gewissheit, dass das Leben stärker ist als der Tod. Jeder Getaufte bekommt das Zeichen des Kreuzes mit Wasser auf die Stirn. Auch dieses Symbol, körperlich mit der Kraft Gottes verbunden zu sein, wird in der Osternacht wiederholt und selbst die Pfarrerin ist in dieser Osternacht durch die Taufe besonders berührt: