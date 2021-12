Corona & Kirche

Livestream: Diese evangelischen Gottesdienste werden an Silvester und Neujahr ins Internet übertragen

Wer wegen der Corona-Lage lieber nicht in die Kirche gehen möchte, muss auf Gottesdienste an Silvester und Neujahr nicht verzichten: Diese Kirchen in Bayern übertragen evangelische Gottesdienste per Livestream ins Internet.