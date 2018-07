Kreuzkirche nach Umbau gerüstet für Passionsspiele 2020

Auf dem Weg zum Passionsspielhaus empfängt die Oberammergauer Kreuzkirche Touristen wie Einheimische neuerdings wie ein Ausrufezeichen: Ein sattes Terracotta-Rot ziert die Fassade, statt des sanften gelben Anstrichs von früher. »Wir haben uns eine selbstbewusste Farbe gewünscht«, sagt Gisela Wagner, Vertrauensfrau des Kirchenvorstands. Eine Exkursion nach Innsbruck brachte den KV auf die mediterrane Farbspur – nun kommt schon rein optisch niemand mehr an dem Kirchlein vorbei, das 1928 an der Stelle eines Stalls entstanden war.

Doch die Farbe ist nicht die einzige bemerkenswerte Verwandlung. Eine Mauernische zur Straßenseite und eine gepflasterte Lutherrose markieren den alten Eingang – jetzt öffnet die Kirche ihre Türen an der Stirnseite, auf die jeder direkt zuläuft, der vom Ortskern zum nur 50 Meter hinter der Kreuzkirche liegenden Passionstheater will. »Wir sind Station auf dem Weg zur Passion », sagt Pfarrer Peter Sachi – dass es eine evangelische Kirche mitten im Dorf gebe, sei durch den Umbau neu bewusst geworden.

Lukasverein gibt Kruzifix als Leihgabe

Auch der Innenraum hat einen neuen Charakter: Die schwere dunkle Holzdecke wurde naturweiß lasiert, die Apsis von dunklem Klinker befreit, die wuchtige Kanzel entfernt. An sie erinnern die vier geschnitzten Evangelisten, die nun die Besucher gleich nach dem Eingang erwarten. »Unser Heiliges Quartett«, nennt Sachi die Figuren. Sie wachen als freundliche Schutzheilige über jeden Täufling, der am renovierten Taufstein gegenüber – an der Stelle des alten Eingangs – in die Gemeinde aufgenommen wird.

Eine Besonderheit ist das große Kruzifix von 1965, das als Leihgabe des Lukasvereins der Oberammergauer Schnitzer in der Apsis hängt. »Es ist ein empfangender, bewahrender Christus mit offenen Augen«, findet Sachi. Kurios, weil nicht geplant, ist das Schattenspiel der Sonnenstrahlen, die durch die Apsisfenster auf das Kreuz fallen: Je nach Sichtweise sieht man ein großes Herz, in dem das Kruzifix steht, oder einen Stern, oder einen Schmetterling zu Füßen des Gekreuzigten – »das Symbol für die Auferstehung«, sagt der Pfarrer.