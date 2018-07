Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm strampelt mit bei der BR-Radltour

Mit dabei sind auch prominente Pedaltreter: So startet der bayerische evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm bei der vierten Etappe am Donnerstag (2. August), die von Baiersdorf (Kreis Erlangen-Höchstadt) nach Kitzingen in Unterfranken führt. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gilt als begeisterter Radfahrer. Bereits im vergangenen Sommer hat er an dem Sport- und Freizeitereignis des BR teilgenommen.

Bei den kostenlosen Open-Air-Konzerten am Abend jedes Tages erwarten die Zuschauer in den kommenden Tagen noch folgende Pop- und Rockstars: Überflieger Wincent Weiss mit Ohrwürmern wie "Feuerwerk" und "Frische Luft" (1. August, Baiersdorf/Platz am Angersee), das norwegische Duo Madcon (2. August, Kitzingen/Fehrer-Parkplatz) sowie zum Abschluss Nico Santos mit seinem Hit "Rooftop" (3. August, Marktheidenfeld/Mainwiesen).