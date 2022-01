Die Stromversorgung in Deutschland wird laut Bundesregierung auch nach der dauerhaften Abschaltung von drei weiteren Kernkraftwerken zum Jahreswechsel zuverlässig bleiben. Wie das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesumweltministerium mitteilten, wird eine "weitere wichtige Etappe des 2011 beschlossenen Atomausstiegs vollzogen und die nukleare Sicherheit hierzulande deutlich erhöht".

An Silvester waren die Atomkraftwerke Gundremmingen Block C, Grohnde in Niedersachsen und Brokdorf in Schleswig-Holstein vom Netz gegangen. Danach laufen in Deutschland noch die drei Leistungsreaktoren Lingen im Emsland, Neckarwestheim-2 in Baden-Württemberg und Isar-2 in Bayern, die laut Atomgesetz spätestens Ende 2022 abgeschaltet werden müssen.

Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck erklärte, jetzt kommt es darauf an, den Umbau der Energieversorgung konsequent voranzutreiben und Erneuerbare Energien massiv auszubauen. Das Bundesumweltministerium fügte hinzu, mit dem Atomausstieg müssten auch die Endlagersuche für hochradioaktive Abfälle sowie dauerhafte Lösungen für schwach- und mittelradioaktive Abfälle vorangebracht werden. Ministerin Steffi Lemke (Grüne) betonte: "Der Atomausstieg macht unser Land sicherer und hilft, radioaktiven Abfall zu vermeiden."