Und das klappt?

Karla B.: Bisher ja. Wir konzentrieren uns auf das, was gut ist in unserer Beziehung. Und das ist ganz schön viel. Wenn es um Corona geht, empfehlen wir uns zum Beispiel gegenseitig Podcasts und hören sie zusammen an. Mein Mann hört sich jetzt die Virologen Christian Drosten oder Sandra Ciesek an, ich im Gegenzug einen Philosophen mit der Haltung meines Mannes. Es funktioniert echt gut, weil man Einblick in die Welt des anderen bekommt und darüber redet. Wenn ich respektvoll behandelt werden will, dann muss ich mein Gegenüber auch respektvoll behandeln.

Was raten Sie denn nun anderen Betroffenen?

Karla B.: Die Kernfrage ist doch: Willst du diesen Menschen - egal ob Corona-Leugner oder Maßnahmen-Befürworter - wirklich verlieren? Diese Frage muss man für sich beantworten und zu Ende denken. Wie würde dein Leben ohne diesen Menschen aussehen? Soll er weiterhin in deinem Leben bleiben, kommst du nicht drumherum, ihm gegenüber Respekt zu zeigen und dich mit ihm auseinanderzusetzen.

Nicht alle Impfbefürworter und nicht alle Impfgegner sind aber so tolerant wie Sie beide. Viele wollen die jeweils andere Seite nur von den eigenen Ansichten überzeugen, einige rutschen dabei sogar in die Kriminalität ab, wenn sie zum Beispiel Impfnachweise fälschen oder zu den Reichsbürgern überlaufen...

Karla B.: Da haben wir als Paar einfach Glück. Irgendwann hat ein empathischer Dialog, wie ich es nenne, auch keinen Sinn mehr. Ich habe von einer Frau gehört, deren Partner angeblich gedroht hat, sie umzubringen, wenn sie sich impfen lässt. Wenn das so stimmt - da kann man eigentlich nur empfehlen, dass sie sich trennt. Dieser Hass und diese Abwertung den anderen gegenüber macht mir jedenfalls Angst. Wenn man die Kommentarspalten in den Zeitungen liest, da wird es mir ganz anders. Beide Seiten schenken sich nichts. Allein deshalb braucht es mehr Dialog.

Sie klingen sehr verständnisvoll, wie geht eigentlich Ihr Partner auf Sie zu?

Karla B.: Er versucht nicht, mich von meinen Ansichten abzubringen. Er trägt mir zuliebe inzwischen auch eine Maske. Er hat sich auch gefreut, als die Impfungen gekommen sind, weil dadurch natürlich meine Angst vor Corona weniger geworden ist und ich mich besser geschützt gefühlt habe. Er hat sich auch rührend um mich gekümmert nach meinen Impfungen. Denn wie gesagt: Er hat ja Angst vor den seiner Meinung nach nicht ausreichend erforschten Corona-Impfungen und möglichen Langzeitfolgen - und war daher natürlich besorgt um mich.

Hat er denn gar keine Angst vor einer Corona-Infektion?

Karla B.: Nein. Er glaubt, er sei fit und gesund und würde im Fall der Fälle keinen schweren Verlauf haben. Ich sehe das etwas anders: Er ist 62, ich bin 59. Wir gehören zwar nicht zur Hochrisiko-Gruppe, aber wir könnten wegen unseres Alters schon mit einem schwereren Verlauf rechnen. Natürlich hatte ich anfangs Angst um meinen Mann. Aber das habe ich abgelegt, sonst würde ich mich nur kaputt machen. Jetzt mit der Omikron-Variante verlaufen Corona-Infektionen zum Glück milder. Aber wer weiß, was noch kommt.

Was sagt Ihr Mann eigentlich zu Ihrer Selbsthilfe-Gruppe, fühlt er sich bloßgestellt?

Karla B.: Nein, gar nicht.

Warum nicht?

Karla B.: Ganz einfach: weil er sieht, dass es mir guttut, mit anderen darüber zu sprechen und ich zum Dialog mit den betroffenen Angehörigen rate.

Wenn Corona Sie nicht auseinanderbringt, dann bringt Sie wohl nichts auseinander, oder?

Karla B. (lacht): Das haben wir uns auch schon gedacht. Ich sehe sowas grundsätzlich positiv. Solche Stolpersteine im Leben lassen uns innehalten und nachdenken, was wirklich wichtig ist. Die US-Autorin Susan Sontag hat es mal schön auf den Punkt gebracht: "Ich halte nichts davon, andere zu verurteilen. Schließlich ist es so viel einfacher, sich selbst zu ändern, als jemand anderen zu ändern."