Nacht der offenen Kirchen in Regensburg und Neumarkt

In Neumarkt findet die Nacht der offenen Kirchen von 18 bis 23.30 Uhr statt. Das Programm reicht von Mitmachkonzerten bis zum Prominenten-Talk, vom meditativen Jodeln bis zum Schattentheater, vom Poetry-Slam bis zum Kurzfilmkino. Beginn ist um 18 Uhr mit dem Tumblasen des Evangelischen Posaunenchors auf dem Turm des katholischen Münsters St. Johannes. Danach werden dort und an den anderen beiden Veranstaltungsorten, in der Hofkirche und der Christuskirche, die Glocken festlich geläutet. Alle Veranstaltungen beginnen immer zur halben Stunde. "Zu unserem Konzept gehört", erklärt Dekanatsreferent Christian Schrödl, "dass die Besucher auch einmal andere Kirchen als die eigene kennenlernen können."

Die Veranstaltung lebe von der speziellen Außen- und Innenbeleuchtung der Kirchen. "Das ist uns wichtig", erklärt Mitveranstalter Klaus Schubert von der KEB, "weil die rund 20 Einzelveranstaltungen ein Beitrag dazu sind, Kirche in einem anderen Licht zu erleben." Für Klaus Eifler vom EBW ist es wichtig, "dass an diesem Abend der Mensch mit all seinen Sinnen angesprochen wird": Menschen sind eingeladen, zu hören und zu schauen, sich zu bewegen und mitzumachen, aber auch zu staunen und sich zu besinnen. In allen drei Kirchen geht der Abend um 23.30 Uhr zu Ende mit einem Nachtgebet, dessen Texte vom evangelischen Pfarrer Michael Murner erstellt wurden.