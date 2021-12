263 bayerische "Christkinder" haben am vergangenen Heilig Abend (24. Dezember 2020) das Licht der Welt erblickt. Dabei handle es sich um 138 Jungen und 125 Mädchen, teilte das Bayerische Landesamt für Statistik am Mittwoch in Fürth mit. Am ersten Weihnachtsfeiertag seien dann 247 und am zweiten Weihnachtsfeiertag 284 weitere Kinder geboren worden.

Monat mit den meisten Geburten im Sommer

Traditionell kommen während der Weihnachtsfeiertage deutlich weniger Kinder zur Welt als sonst. Auch der letzte Tag des Jahres ist traditionell ein "geburtenschwacher" Tag - im vergangenen Jahr waren es 311 Kinder. Pro Tag wurden in Bayern im vergangenen Jahr im Durchschnitt 352 Kinder lebend geboren.

Besonders viele Kinder kommen übrigens im Sommer zur Welt: Auch im vergangenen Jahr war der Juli der geburtenstärkste Monat mit durchschnittlich 389 Neuankömmlingen pro Tag. Am häufigsten suchten sich die neuen Erdenbürger diesmal übrigens den 10. Juli aus - nämlich 476 Mal. Insgesamt kamen im vergangenen Jahr 128.764 Babys in Bayern zur Welt.