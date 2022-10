Wie der Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft zwischen Nürnberg und dem israelischen Hadera am Montag mitteilte, werden diesen Donnerstag (13. Oktober) Kinder der Wilhelm-Löhe-Schule die Laubhütte auf dem Sebalder Platz schmücken. Danach bleibt die Hütte bis zum 16. Oktober auf dem Platz und steht für alle Menschen offen.

Zum Programm gehören laut Mitteilung unter anderem ein Israelischer Abend mit Musik am Freitag sowie eine Führung zu dem im Sebalder Pfarrhof wiederentdeckten jüdischen Grabstein mit Pfarrer Martin Brons am Samstag. Auch Führungen durch die Laubhütte für Schulklassen und interessierte Bürgerinnen und Bürger seien möglich.

Der Sebalder Platz erinnere mit antisemitischen Darstellungen an der Sebalduskirche an die wechselvolle Beziehung zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Bürgern in der Stadt, so die Mitteilung weiter. Der Partnerschaftsverein Nürnberg-Hadera hatte bereits 2020 eine Laubhütte auf dem Dach des Doku-Zentrums des Reichsparteitagsgeländes und 2021 auf dem Hans-Sachs Platz aufgestellt. Der Verein hat sich die Festigung der Freundschaft zwischen den beiden Städten zum Ziel gesetzt, teilte er mit.