Warum ein Katholik, ein Muslim und ein Protestant eine Legoorgel bauen

Saher Elsheikh lernt gerade Worte, mit denen er noch vor einem Jahr nichts hätte anfangen können: "Orgelpfeife" zum Beispiel oder "Spieltisch". Die Geschichte des 30-jährigen IT-Spezialisten aus Ägypten ist eine besondere: Schon als 12-Jähriger baute er in Ägypten mit Begeisterung Lego-Modelle.

Nach Deutschland kam Saher Elsheikh vor fünf Jahren – er hatte als Softwareentwickler bei einem Autoteilezulieferer in Kairo gearbeitet und wechselte dann in dessen Stuttgarter Zweig – und in Stuttgart gab es einen Lego-Stammtisch. Als Saher Elsheikh aus beruflichen Gründen im vergangenen Jahr nach Ulm zog, schloss er sich gleich den dortigen "Klötzlebauern" an – und ist nun Teil eines großen Projekts.

Es kribbelt in den Fingern

Wenn es um die kunstgeschichtlich interessanten kirchlichen Gebäude im Ulmer Stadtteil Wiblingen geht, kribbelt es beim Polizei-Verwaltungsfachmann Burkhardt Siemoneit in den Fingern: Das gesamte Kloster Wiblingen einschließlich Open-Air-Bühne im Klostergarten haben Siemoneit und sein Neu-Ulmer Freund Stephan Schumann schon in Lego nachgebaut; am Anfang von Siemoneits riesigen Lego-Modellen stand ein Nachbau der evangelischen Kirche in Wiblingen, geplant vom Architekten Olaf Gulbransson.

Seit einiger Zeit tut sich in Wiblingen Spannendes: Nachdem die bekannte Basilika von Kloster Wiblingen, Ausgangspunkt der Schwäbischen Barockstraße, im kommenden Jahr erstmals in ihrer Geschichte eine Hauptorgel erhält und ihre berühmte Akustik dann auch für große Konzerte an diesem Instrument genutzt werden kann, beschlossen Siemoneit und Schumann, diese (gerade beim Schwarzwälder Orgelbaumeister Claudius Winterhalter entstehende) Orgel – auch zur Anwerbung von Spendern – vorab schon einmal in Lego zu bauen.

In diesem Moment stieß Saher Elsheikh zu den beiden Legobaumeistern. Und der 30-Jährige erzählt davon, wie aufgeregt er war, als ihm Burkhardt Siemoneit von der Idee erzählte und ihn fragte, ob er mitplanen und mithelfen will, das 1,80 Meter breite, 1,20 Meter hohe und etwa 90 Zentimeter tiefe Modell der künftigen Orgel (samt Stuck-Empore und Hintergrund mit Fenstern) in Lego nachzubauen.