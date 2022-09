Wie ist die Zusammenarbeit von Polizei und Krisendienst in Bayern geregelt?

Welschehold: Unsere Zusammenarbeit regelt das bayerische Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz. Es wurde 2018 und 2019 in zwei Stufen verabschiedet. Dieses Gesetz hat die davor fast drei Jahrzehnte bestehende rechtlich unbefriedigende Situation der Unterbringungen von psychisch kranken Menschen in einer psychiatrischen Klinik reformiert. Unterbringungen wurden früher ausschließlich unter dem Gesichtspunkt von Selbst- und Fremdgefährdungen angeordnet. Wir sind alle sehr froh, dass es jetzt gerade in Bayern geglückt ist, diese für die betroffenen Menschen sehr ungute Situation aufzulösen und es erstmals in Deutschland möglich ist, ein gesetzlich verankertes Hilfeangebot bereitzustellen.

"Die Polizei soll die Krisendienste in “geeigneter Art und Weise” hinzuziehen."

Was schreibt das Gesetz konkret vor?

Die Polizei soll die Krisendienste in “geeigneter Art und Weise” hinzuziehen, also dann, wenn die Unterbringung eventuell durch die fachliche Beratung eines Krisendienstes vermieden werden kann. Dies ist die Rechtsgrundlage, auf der die Krisendienste in ganz Bayern mit der Polizei kooperieren.