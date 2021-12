Beste Männerpredigt 2020: Unser #himmelwärts-Blogger Alex Brandl unter den Top 3

Alex Brandl, Vikar und #himmelwärts-Blogger aus München, hat den zweiten Platz im Wettbewerb um die beste Männerpredigt 2020 belegt. Gewinner des Wettbewerbs der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist der Bremer Lehramts-Student Niklas Jakob, teilten die Organisatoren am Donnerstag in Hannover mit. Den dritten Platz belegte der Pforzheimer Ruhestandspfarrer Theodor Leonhard (Jahrgang 1952).

Thema des Wettbewerbes war der biblische Satz "Im Schweiße deines Angesichts" (Buch Genesis 3,19) mit dem Zusatz "Das ist es mir wert". Die EKD-Männerarbeit würdigt seit 2013 Predigten, die sich in Form und Inhalt insbesondere an Männer richten. Der Preis ist mit Prämien zwischen 200 und 400 Euro dotiert. Männer gehen nach den Erfahrungen der meisten Gemeinden fast nie in die Kirche, heißt es. Die Initiatoren des Predigtpreises gehen davon aus, dass sich das ändern könnte, wenn sie mit Themen aus ihrem Alltag bewusst angesprochen würden.

Schuften, schwitzen, sterben?

Der prämierte Text von Brandl ist erst kürzlich auch bei uns erschienen. Im Rahmen seines regelmäßigen Sonntagsblatt-Blogs veröffentlichten wir ihn zum Männertag am 19. November. "Schuften, schwitzen, sterben", schreibt Brandl da. "Eine glanzvolle Perspektive. Das Leben eine Mannes als traurig-komische Existenz. Und am Ende steht irgendwo eine Todesanzeige à la 'Herr A. war ein geschätzter Kollege, dessen jahrzehntelange Loyalität und unübertroffener Arbeitseifer maßgeblich zum Erfolg unserer Firma beitrugen. Herr A. lebte für Schrauben und Muttern. Darin wird er uns immer Vorbild sein.'"

Zum Abschluss kommt der Text auch auf Fragen der sexuellen Identität zu sprechen. "Sei Adam. Sei Eva. Oder beides. Ab jetzt gehört es dazu, auch mal in den Apfel zu beißen. In den sauren. Oder in den süßen. Oder mach‘ Apfelstrudel daraus! So viele Wahlmöglichkeiten", schreibt Brandl – um dann wieder den Bogen zum Schweiß zu schlagen: "Manchen Männern soll das regelrecht die Schweißperlen auf die Stirn treiben."

(mit Material vom epd)