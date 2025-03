Biblische Berufe

Die Fischerin vom Zwischenahner Meer

Nur wenige Berufe werden in der Bibel angeführt. Dazu zählt die Fischerei. Frauen in diesem Handwerk sind bis heute höchst selten. Als Gertraud Oetken sich vor mehr als einem halben Jahrhundert entschied, die gut 300-jährige Familientradition am Zwischenahner Meer fortzuführen, war sie die einzige Fischerin in ganz Norddeutschland.

