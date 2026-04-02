Viele Menschen essen an Karfreitag kein Fleisch, sondern Fisch. Das hat einerseits mit der 40-tägigen Fastenzeit zu tun, die erst am Ostersonntag endet. Außerdem ist der Fisch ein Symbol der Christenheit.

Karfreitag ist ein gesetzlicher Feiertag und darüber hinaus ein sogenannter "stiller Tag", für den besondere Einschränkungen im gesellschaftlichen Leben gelten. Öffentliche Veranstaltungen zur Unterhaltung wie Sportereignisse oder Partys sind an diesem Tag mancherorts untersagt.

Die gesetzliche Feiertagsruhe wird von vielen Seiten immer wieder kritisch hinterfragt. Die Kirchen verteidigen dagegen die Ruhe.

Karsamstag vs. Ostersamstag: Unterschiede erklärt

Karsamstag, der Tag zwischen Karfreitag und Ostersonntag, wird der Grabesruhe Jesu gedacht. In Ruhe und Stille erwarten Gläubige die Auferstehung, die an Ostern gefeiert wird.

Der Karsamstag wird manchmal auch als Ostersamstag bezeichnet. Das ist jedoch falsch, denn der Ostersamstag ist der Samstag nach Ostern. Den Karsamstag nutze viele Leute, um vor den folgenden beiden Feiertagen noch letzte Einkäufe fürs Osterfest zu erledigen.