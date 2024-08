Seit Tagen werden britische Städte von Gewalt erschüttert. Offen rechtsextreme weiße Engländer machen Jagd auf alles, was sie hassen. Besonders im Visier: Muslimisch gelesene Menschen. Die Randalierer griffen mehrere Moscheen an und setzten mindestens zwei Hotels in Brand, in denen Menschen untergebracht waren, die Asyl suchen.

Diese Ausschreitungen müssen klar als das benannt werden, was sie sind: rassistisch und antimuslimisch. Auslöser der Unruhen, die manche zu Recht als Pogrome bezeichnen, war eine Falschmeldung: In der englischen Stadt Southport hat ein Jugendlicher aus bislang ungeklärten Gründen eine Tanzveranstaltung junger Mädchen angegriffen und drei von ihnen tödlich verletzt.

Fake News führen zu Gewalt

Angeheizt von einschlägig bekannten Hetzern wie dem wegen Vergewaltigung und Menschenhandel angeklagten Influencer Andrew Tate, verbreitete sich in den sozialen Medien schnell das Gerücht, der Täter sei ein junger Muslim, der angeblich in einem Flüchtlingsboot über den Ärmelkanal gekommen sei. Klassische Fake News: Er wurde in Wales geboren und hat keinen muslimischen Hintergrund.

Dass solche Fakten den tobenden Mob nicht interessieren, ist wenig überraschend. Auch dass Rechtsradikale die Gewalt als "Widerstand" gegen "illegale Migration" verklären, ist zwar schockierend, aber nichts Neues. Wirklich erschreckend ist jedoch, wenn auch hier in Deutschland Menschen eine Art Verständnis für die Gewalt zeigen und beispielsweise eine angeblich verfehlte Migrationspolitik dafür verantwortlich machen wollen, wie etwa der Psychologe Ahmed Mansour in einem mittlerweile gelöschten Tweet.

Dabei ignorieren sie, ähnlich wie seinerzeit die Brexit-Befürworter*innen, die realen Verhältnisse: Das Vereinigte Königreich wurde in den vergangenen Jahrzehnten durch eine rigide und rücksichtslose Austeritätspolitik praktisch kaputt gespart. Das Ergebnis: die öffentliche Infrastruktur - Nahverkehr, Gesundheitssystem, Kinderbetreuung - ist marode oder nur noch für wenige bezahlbar. Und Politiker*innen, egal ob konservativ oder sozialdemokratisch, versuchen gerne, Migrant*innen dafür die Schuld zu geben.

Sündenbock-Funktion für Migrant*innen

Spätestens jetzt sollten auch bei uns in Deutschland die Alarmglocken läuten. Gerade hat die Europameisterschaft gezeigt, dass der öffentliche Personennahverkehr hierzulande nicht mehr belastbar ist. Auch bei uns werden wichtige Investitionen in die öffentliche Infrastruktur, in das Gesundheitswesen, in die Kultur, in soziale Projekte mit dem Hinweis auf die heilige Schuldenbremse verweigert.

Damit schaffen wir gerade die Grundlage für ähnliche Gewaltausbrüche wie in England. Denn dass Migrant*innen, insbesondere muslimische, als Sündenböcke herhalten müssen, ist auch bei uns längst Standard – auch abseits von "Bild" und Konsorten. So möchte etwa die "Zeit"-Korrespondentin Bettina Schulz ihre Leser*innen tatsächlich glauben machen, die pro-palästinensischen Demonstrationen in England trügen eine Mitschuld an den Krawallen.

Die Ereignisse in England sollten uns daher eine eindringliche Warnung sein. Es muss endlich mehr Geld in die öffentliche und soziale Infrastruktur fließen. Denn einem immer größer werdenden Teil der Gesellschaft wird das Leben immer schwerer und teurer gemacht. Die Wut darüber entlädt sich mit Vorliebe an Minderheiten und als fremd markierten Menschen. Chaos und Gewalt sind die Folge – etwas, das es unter allen Umständen zu verhindern gilt.