Die Art und Weise, wie Söder christliche Werte für seine politische Agenda benutzt, führt zu einem gefährlichen Fehlschluss: Kritik an der Union = unchristlich, Einsatz für Paragraf 218 = christlich. Gleichzeitig mokiert er sich über "seltsame Feiertage" in anderen Bundesländern, während er in Bayern die "christlichen" Feiertage feiert. Die Fixierung auf Kreuze in öffentlichen Gebäuden und den Religionsunterricht passt in dasselbe Schema.