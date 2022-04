Zum 50. Jahrestag des Olympia-Attentats von 1972 in München soll es erstmals einen umfassenden Erinnerungsort geben - und zwar in digitaler Form. Initiiert wurde er vom Landratsamt Fürstenfeldbruck, konzipiert von den für den Landkreis tätigen freiberuflichen Historikern Anna Greithanner und Dominik Aufleger. In der Stadt westlich von München fand in der Nacht auf den 6. September 1972 der misslungene Befreiungsversuch statt, bei dem nach einer Geiselnahme durch palästinensische Terroristen alle israelischen Geiseln und ein bayerischer Polizist ums Leben kamen. Projektleiterin Silke Seiz erläutert, warum es bis heute noch keinen authentischen Erinnerungsort gibt und weshalb die Bundeswehr bei dem Thema so eine wichtige Rolle spielt.

Frau Seiz, Sie sind federführend dafür zuständig, einen digitalen Erinnerungsort zum Olympia-Attentat vor 50 Jahren in Fürstenfeldbruck zu entwickeln. Was ist alles geplant?

Seiz: Der digitale Erinnerungsort basiert auf drei Säulen: einer Website, einer App und einer begleitenden Social-Media-Strategie. Die Website soll in vier Sprachen abrufbar sein - auf Deutsch, Englisch, Hebräisch und Arabisch - und richtet sich an ein internationales Publikum. Hauptzielgruppe sind für uns aber die jungen Leute, von daher die App und die Social-Media-Strategie. In den digitalen Erinnerungsort sollen nämlich nicht nur historische Dokumente, Videos, Interviews mit Zeitzeugen und Fotos einfließen, sondern auch Elemente von Augmented Reality (Erweiterte Realität).

Das bedeutet konkret?

Seiz: App-User sollen virtuell den Ort des missglückten Befreiungsversuchs begehen können. Sie können vor Ort auf dem Rollfeld oder am Tower das Geschehen etwa aus Sicht der Polizei oder Sanitäter nacherleben. Ebenso wird die Möglichkeit vorbereitet, dass die User die App von einem beliebigen Ort nutzen können und sich dabei so fühlen, als ob sie sich auf dem Gelände des Fliegerhorstes Fürstenfeldbruck befinden, obwohl sie eigentlich zu Hause auf der Couch sitzen. Ähnlich wie bei der App "Tag der Befreiung" der KZ Gedenkstätte Dachau, die ebenfalls einen Rundgang mit Augmented Reality-Elementen bietet. Und wir werben dafür, dass Lehrkräfte unser Angebot im Unterricht einsetzen. Terrorismus, der Nahost-Konflikt oder Gedenkarbeit sind schließlich Themen, die auch in den Schulen behandelt werden.