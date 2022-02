Die "heiteren" Spiele fanden dann am 5. September ein jähes Ende, als palästinensische Terroristen elf israelische Sportler als Geiseln nahmen. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie von dem Angriff gehört haben?

Knobloch: Für mich war das eine Tragödie. Deutschland und München waren auf so etwas leider gar nicht vorbereitet. Obwohl es kurz vorher schon Terroranschläge gegeben hat, zum Beispiel 1970 auf unser jüdisches Gemeindezentrum in München mit sieben Toten oder den Anschlag auf ein israelisches Flugzeug in München-Riem durch palästinensische Terroristen. Die Zeiten waren nicht so ruhig damals. Da hätten sich die Sicherheitsbehörden schon mehr Gedanken machen müssen.

"Ein großer Fehler war 1972, die Hilfe von israelischen Experten abzulehnen. "

Die Opfer waren in erster Linie jüdische Menschen. Ausgerechnet in Deutschland.

Knobloch: Ja, ausgerechnet... Zu der Zeit herrschte auch noch Schweigen zwischen Opfern und Tätern der NS-Zeit. Das hat sich erst ab den späten 1970er und 1980er Jahren geändert, als Serien wie "Holocaust" und Filme wie "Shoah" veröffentlicht wurden. Da hat sich was bewegt auf beiden Seiten. 1972 war man noch nicht so weit. Aber ein Dialog auf Zwang hätte nichts gebracht, das musste sich entwickeln.

Ein großer Fehler war 1972 auch, die Hilfe von israelischen Experten abzulehnen. Die Israelis hätten doch die Pläne der Palästinenser am besten verstanden. Wie man so ein Angebot von Israel ablehnen kann, wenn es um Menschenleben geht - das ist mir unbegreiflich.

Fanden Sie eigentlich die Entscheidung richtig, die Olympischen Spiele nach einer kurzen Unterbrechung weiterlaufen zu lassen?

Knobloch: Ich fand die Entscheidung damals nicht richtig. Ich war betroffen, habe mit den Opfern und den Angehörigen mitgefühlt. Heute sehe ich das etwas anders: Ich glaube, dass es vertretbar war im Hinblick auf die Sportler, die sich jahrelang auf die Olympischen Spiele vorbereitet haben. Dass die noch ihre sportlichen Fähigkeiten zeigen wollten, verstehe ich. "Heiter" war dann allerdings nichts mehr. Die letzten Tage waren sehr betrüblich.

"Das Attentat war Teil der Olympischen Spiele, es gehört zur Münchner Olympia-Geschichte."

Kann man denn angesichts solch einer Tragödie überhaupt noch von einem Jubiläumsjahr, das sich so nach Feiern anhört, sprechen?

Knobloch: Ich spreche von einem Gedenkjahr - anlässlich der Olympischen Spiele vor 50 Jahren und anlässlich des Attentats. Und übrigens: Beide Komplexe gehören zusammen. Das Attentat war Teil der Olympischen Spiele, gehört also zur Münchner Olympia-Geschichte. Man kann die Themen also nicht getrennt voneinander betrachten, wie es derzeit von manchen Seiten gefordert wird.

Sie haben den Anschlag auf das jüdische Gemeindezentrum 1970 angesprochen, der bis heute nicht im öffentlichen Bewusstsein verankert ist. Für die Opfer des Olympia-Attentats wurde erst vor fünf Jahren ein Gedenkort eingeweiht, also erst 45 Jahre später. Hat München ein Problem mit seiner Erinnerungskultur?

Knobloch: München hat sich spät bewegt. Die Stadt bemüht sich aber heute sehr, dieses eventuelle Fehlverhalten auszugleichen. Als man gemerkt hat, dass ein Gedenken in größerer Form nötig ist, hat man einen Gedenkort errichtet. Ich glaube, dass die Hinterbliebenen der Opfer zum 50. Jahrestag mit dem Gedenken zufrieden sein werden. Alle bemühen sich außerordentlich.

Sie hören sich sehr verständnisvoll an, von Empörung keine Spur...

Knobloch: Mir ist am wichtigsten, was heute in der Sache geleistet wird. Schauen Sie: In Fürstenfeldbruck, wo ja damals die Befreiungsaktion gescheitert ist, findet jedes Jahr eine Gedenkveranstaltung statt. Die war dem Landrat (Anm. d. R. Thomas Karmasin ist seit 1996 im Amt) von Anfang an wichtig. Da muss ich sagen: Chapeau. Ich bin dazu jedes Jahr eingeladen und war bisher auch immer dabei. Dieses Gedenken ist doch ein gutes Zeichen.

"Wenn ich eine Einladung ausspreche, dann bin ich auch dafür verantwortlich, dass die Menschen wieder lebend nach Hause kommen."

Als Entschuldigung wird hin und wieder vorgebracht, dass der Terrorismus von außen gekommen und von daher das Olympia-Attentat eigentlich gar keine Münchner Angelegenheit sei. Was halten Sie von so einer Argumentation?

Knobloch: Das ist doch absolut lächerlich. München hat Sportler und Menschen aus aller Welt zu sich eingeladen. Wenn ich eine Einladung ausspreche, dann bin ich auch dafür verantwortlich, dass die Menschen wieder lebend nach Hause kommen.

Haben München und Deutschland aus dem Attentat wenigstens etwas gelernt?

Knobloch: Man hat seine Lehren gezogen. Vor den Olympischen Spielen wurden jüdische Gemeinden und Einrichtungen zum Beispiel vom Staat nicht geschützt. Für den Schutz ist die jüdische Bevölkerung selbst aufgekommen. Da gab es dann ein Umdenken. Und Deutschland hat sich von da ab natürlich besser gegen Terrorismus gewappnet.