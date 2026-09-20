Nürnberg (epd). Seit 100 Jahren bieten Jugendherbergen in Bayern jungen Menschen Unterkunft und Begegnungsmöglichkeiten. Bei der Festveranstaltung in Nürnberg am Freitagabend bezeichnete die bayerische Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) Jugendherbergen als "Lernorte der Demokratie", an denen junge Menschen "Gemeinschaft spüren, Werteleben und demokratische Kompetenzen praktisch üben" könnten, teilte das Ministerium in einer Presseerklärung vom Samstag mit.

Es gehe nach 100 Jahren nicht nur darum, "Geschichte zu feiern", sagte Klaus Umbach, Präsident des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) Bayern: "Entscheidend ist, dass wir auch künftig Räume schaffen, in denen junge Menschen Gemeinschaft erleben, Verantwortung übernehmen und Demokratie ganz selbstverständlich erfahren können."

Rund 120 Millionen Übernachtungen seit 1926

Seit der Gründung des Landesverbandes im Jahr 1926 haben laut Pressemitteilung des DJH Bayern "nach vorsichtigen Schätzungen" etwa 120 Millionen Übernachtungen in bayerischen Jugendherbergen stattgefunden. Aktuell gibt es im Freistaat 46 Jugendherbergen.