Armutsprävention: Kitaverband fordert gesicherte Finanzierung

München (epd). Jedes fünfte Kind in Deutschland ist nach Angaben des Verbands katholischer Kindertageseinrichtungen Bayern einem Armutsrisiko ausgesetzt. Bildungschancen der Kinder seien auch in der Bundesrepublik von ihrer sozialen, sozio-ökonomischen und kulturellen Herkunft abhängig, teilte der Verband anlässlich des Weltkindertags am 20. September mit. Ein Baustein gegen Armut sei der Besuch einer Kita.

Für qualitative Betreuung in den Einrichtungen sei aber eine gesicherte Finanzierung nötig, betonte die Geschäftsführerin des Verbands, Maria Magdalena Hellfritsch. Zwar besuchten in Deutschland mehr als 90 Prozent der Kinder eine Kita; die bedarfsgerechte Platz-, Personal- und Finanzausstattung lasse jedoch zu wünschen übrig.

Zeitlich befristete Förderprogramme wie sie im Rahmen des Guten-Kita-Gesetzes aufgesetzt wurden, reichten nicht aus, es brauche eine dauerhafte Finanzierung, so Hellfritsch. "Erst dann wird es möglich sein, dass familienorientierte Angebote der Kitas zielführend an den tatsächlichen Bedarfen der Kinder und ihrer Familien im jeweiligen Sozialraum ausgerichtet werden können".