Nürnberg, Schwabach (epd). Mit Schere, Herz und Haltung: Die Barber Angels haben erstmals in Nürnberg wohnungslosen und bedürftigen Menschen kostenlos die Haare geschnitten. Neun ehrenamtliche Friseure waren dazu bei der Jugend- und Drogenhilfe Mudra im Einsatz. Insgesamt 20 Menschen nahmen das Angebot an. "Wir schenken den Menschen durch einen Haarschnitt ein Stück Würde", sagte Markus Gühring, Schriftführer der Barber Angels aus Schwabach, dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Die Barber Angels engagieren sich regelmäßig für Wohnungslose und Bedürftige. In Bayern sind sie unter anderem bei Bahnhofsmissionen und in Vesperkirchen aktiv. Dabei gehe es um mehr als einen Haarschnitt: Die Friseure schenkten auch Aufmerksamkeit und Begegnungen auf Augenhöhe. "Natürlich können wir nicht die tiefgreifenden Probleme der Menschen lösen wie psychische Erkrankungen oder Suchtprobleme. Aber wir können einen Lichtblick schaffen", sagte Gühring. Es sei wichtig, hinzuschauen und Menschen in schwierigen Lebenssituationen nicht zu vergessen.

Freude auf beiden Seiten

Durch ihr Engagement hätten die Friseure gelernt, dankbarer auf das eigene Leben zu blicken. Hinter Wohnungslosigkeit stünden häufig persönliche Schicksalsschläge, etwa psychische Erkrankungen, berufliche Abstürze oder gescheiterte Beziehungen. Rund 80 Prozent kämen wieder und zählten zu den "Stammkunden". "Die Freude, wenn wir sie nach ein paar Monaten wiedertreffen, ist auf beiden Seiten groß", sagte Gühring.