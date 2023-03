Nürnberg, Rothenburg (epd). Neuer Theologischer Referent des Vereins Begegnung von Christen und Juden (BCJ) in Bayern ist Pfarrer Oliver Gussmann. Er soll am Sonntag, 19. März (14.30 Uhr), in einem Gottesdienst in der Nürnberger Jakobskirche in sein Amt eingeführt werden, teilte der BCJ am Freitag mit. Den Festgottesdienst gestalten Johannes Wachowski, der erste Vorsitzende des Vereins, Oberkirchenrat Michael Martin und Kirchenrätin Maria Stettner.

Oliver Gussmann hat seine neue Aufgabe bereits Ende vergangenen Jahres angetreten, hieß es. Er sei seit langem Vereinsmitglied und Mitglied der Theologischen Arbeitsgemeinschaft des Vereins, heißt es in der Mitteilung. Mit einer halben Stelle ist der 59-Jährige weiterhin als Seelsorger für Gäste und Touristen in Rothenburg ob der Tauber zuständig. Gussmann hat evangelische Theologie in Neuendettelsau, Wien, Erlangen und Bonn studiert. Er war Pfarrer in Lichtenfels und ging für ein Studienjahr auf die Hebräische Universität in Jerusalem. Er hat seine Dissertation zum antiken jüdischen Priestertum im Fach Neues Testament verfasst.

Der Verein BCJ.Bayern tritt den Angaben nach ein für ein tieferes Verständnis des Judentums unter den Christen und des Christentums unter den Juden, insbesondere innerhalb der evangelisch-lutherischen Kirche ein.