Gleichzeitig ist dem jungen Forscher aber auch bewusst, dass ohne politische und gesellschaftliche Unterstützung nicht viel erreicht werden kann. Dass er 2018 dazu seinen Bachelor für "Internationale Beziehungen" an der School of Oriental and African Studies in London abgeschlossen hat, ist daher irgendwie logisch.

Felix Finkbeiner ist Gast im Podcast MitMensch. Mit Elke Zimmermann unterhält er sich über die Themen von ersten gepflanzten Baum am 28. März 2007 bis zum hunderttausendsten Klimabotschafter von "Plant for the Planet".