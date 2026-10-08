München (epd). Ab 2027 soll sich eine neu geschaffene Kommission mit der Weiterentwicklung des Kinderschutzes in Bayern befassen. Zur Unterstützung des Gremiums sucht das Bayerische Familienministerium einem Aufruf vom Donnerstag zufolge Menschen, die selbst als Minderjährige Gewalt erfahren haben. Sie sind dazu aufgerufen, ehrenamtlich im Betroffenenrat der Kommission mitzuwirken.

Gesucht werden vier aktive Mitglieder sowie zwei stellvertretende mit Wohnsitz in Bayern, heißt es. Die Amtszeit betrage drei Jahre. Interessierte könnten sich bis 20. November per Post bewerben. "Kinder müssen behütet aufwachsen können", sagte Familienministerin Ulrike Scharf (CSU) laut Mitteilung. Die Einbindung von Betroffenen in die Arbeit der Landeskinderschutzkommission sei dabei ein zentraler Baustein. Denn ihre Erfahrungen könnten dazu beitragen, aus der Vergangenheit zu lernen und Kinder und Jugendliche in Zukunft noch besser vor Gewalt zu schützen.