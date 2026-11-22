Brautkleider, Taschentücher und ein Ende der Fernbeziehung

Mein Auto pflügt durch den Stadtschnee. Keine Ahnung, wo ich zu dieser Wohnungsbesichtigung hinmuss. Ich zwänge mich hinter die Straßenbahn, alles eng beparkt hier, Leute laufen zwischen den Läden kreuz und quer über die Straße. Aber was mich am meisten ablenkt: Brautmodengeschäfte. Ein Schaufenster nach dem anderen: Reifröcke, Glitzer und Seide, weiß und creme, engangliegend oder weit … Wo bin ich denn bitte hier gelandet?

Liebe Hörerinnen und Hörer, wer von Ihnen aus Augsburg kommt, weiß die Antwort. Die Ulmer Straße in Augsburg-Oberhausen. Ein Dutzend oder mehr Hochzeitsgeschäfte auf wenigen hundert Meter. Außerdem: Diverse Friseure, eine Handvoll Juweliere mit goldglänzenden Auslagen und mehrere Baklava-Spezialisten für das große Buffet. In der Ulmer Straße werden Träume in Taft und Tüll gehüllt. Viele hoffen auf den "schönsten Tag im Leben". Ob es so wird? Oder sind die Bilder größer als das, was sie erleben? Versperren die Bilder den Blick für die Wirklichkeit?

In einem der schönsten Abschnitte der Bibel wird ebenfalls von hochzeitlicher Vorbereitung geredet. Mit wunderbaren Bildern wird ein Stück Ewigkeit ausgemalt. Heute, am Ewigkeitssonntag wird dieser Abschnitt in vielen evangelischen Gottesdiensten gelesen:

Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. 2Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann.

Wie eine Braut für ihren Mann und ein Bräutigam für seine Frau.

Wie eine Braut für ihre Frau. Wie ein Bräutigam für seinen Mann.

3Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; 4und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen.

Noch so ein wunderschönes Bild: Gott, der berührt und tröstet. Gott: Die dem Kummer ein Ende macht und der Tragik des Lebens. Wie die Mama, die die Tränen abwischt – die alles wieder gut machen kann. Wie der Papa, der die Dinge "papa-rieren" kann, wie meine großen Kinder vor Jahrzehnten sagten. Auch wenn sie irgendwann erlebten, dass ihr Papa nicht alles heilmachen kann.

Und dann noch dieses Bild von der Wohnung, die auf uns zukommt. Als ich zum ersten Mal durch die Ulmer Straße gefahren bin, war ich auf Wohnungssuche. Es war weder das erste noch das letzte Mal. Siebzehn eigene Umzüge habe ich bisher erlebt. Und selbst wenn ich an einem Ort gewohnt habe, habe ich mich doch nicht immer daheim gefühlt. Sehnsucht nach einem Zuhause – kennen Sie das auch? Viele Menschen können mit diesem Bild von Ewigkeit am meisten anfangen: Daheim sein. Ein Ende der Fernbeziehung.

5Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss! 6Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. 7Wer überwindet, der wird dies ererben, und ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein."

Kann ich das glauben?

So schöne Bilder, Ewigkeitspoesie. Aber ist es wie bei manchem Hochzeitspaar, das vom "schönsten Tag im Leben" träumt und dabei die Wirklichkeit ausblendet? Der Vergleich hinkt natürlich. Ich frag noch mal anders. Ganz schlicht: Kann ich das glauben? Ist das wahr, dass es eine Ewigkeit gibt, die auf uns wartet, dürfen wir darauf hoffen, nachhause zu kommen? An einen Ort, wo Tränen abgewischt werden und wo wir angesehen werden mit einem Blick, wie ihn sonst nur Braut und Bräutigam füreinander haben?

Der Philosoph Ludwig Feuerbach hat unseren christlichen Glauben genau unter die Lupe genommen – eigentlich jede Form von Religion. Und sein Urteil lautete: Ihr glaubt euch da was zurecht. Ihr bildet euch da was ein, ganz wörtlich. Ihr werft nämlich Bilder, wie ihr es gern hättet, an den Himmel. Ihr haltet diese Welt nicht aus – und deswegen stellt ihr euch jemanden vor, der alles papa-rieren kann, eine ewige Gestalt. Gott.

Ich verstehe seinen Gedanken sehr gut. Ich sehne mich nach Hoffnung – gerade in dieser Zeit, in der die Menschheit das Klima sehenden Auges an die Wand fährt. Ich spüre meine eigene Sterblichkeit, alle paar Jahre ein bisschen mehr. Es wäre so schön an eine Ewigkeit zu glauben.

Ich habe schon Menschen verloren. Wie tröstlich wäre da ein "über den Tod hinaus". Vielleicht, um sie wiederzusehen. Für mich aber viel mehr noch: Weil ich mir so wünsche, dass ihr Leben ganz wird. Denn auf dieser Seite des Todes war es das nicht. Es war wunderschön, aber auch schmerzhaft und rissig und tragisch und verletzt. Wie gut wäre es, wenn das geheilt würde. Wenn Gott ihre Tränen abwischt.

Darf ich glauben, was ich mir wünsche? Oder lüg ich mir damit in die Tasche, glaube nur, was ich eben gerne hätte? Andererseits: Dass es nicht sein kann, steht ja auch nicht fest …

Es gibt aber noch einen anderen Grund, der mich fragen lässt, ob ich das alles glauben kann. Er hat mit einem Satz zu tun, den wir vorhin aus der Bibel gehört haben: "Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss!"

Wir wissen nicht viel über den Mann, der diesen Satz und das ganze Buch "Offenbarung" geschrieben hat. Aber dass er Johannes heißt. Und weil es in der Bibel diesen und jenen Johannes gibt, nennen wir ihn den "Seher" Johannes. Also einen, der Visionen gehabt haben soll. Und der Seher Johannes ist sehr überzeugt von sich. Er schreibt ein paar Kapitel später:

"Wenn jemand etwas [von den Worten in diesem Buch wegnimmt] so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Buch des Lebens und an der heiligen Stadt" (Offb 21,19).

Na großartig. Da bin ich auf jeden Fall schon mal raus – denn ich kann nicht alles akzeptieren, was er schreibt. In seinem Buch schreibt er nicht nur über Hochzeiten und Wohnungen und abgewischte Tränen. Dieser Seher ist auch wild überzeugt davon, dass manche Menschen von Gott verdammt werden. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube das nicht.

Johannes behauptet, dass er ganz direkt von Gott über die Zukunft informiert wurde. Und gerade das stößt mich ab. Würden wir denn jemandem glauben, der heute so was sagt?

"Ich hab da ein Bild für dich …"

Es war bei einem Treffen von Theologiestudierenden. Ziemlich genau dreißig Jahre ist das her. Wir haben uns in einem gewöhnlichen Gemeindehaus getroffen, wie es hunderte gibt. Boden aus Linoleum, Holzbalken, große Glasfenster, Einbauschränke – vermutlich hing an der Wand ein Aufräumplan für die Stühle. Filterkaffee, Hagebuttentee, freundliche Menschen und der Geruch nach dem Kleber vom Basteln im Kindergottesdienst – all das hat nach und nach so eine typische Atmosphäre hinterlassen.

Wir hatten unser Treffen gerade beendet, da kommt einer der anderen Theologiestudenten auf mich zu. Er ist sympathisch, aber ich kenne ihn nicht besonders gut. Vor dem Studium hatte er Schmied gelernt– ein bodenständiger Typ. Er zieht einen Stuhl zu mir, setzt sich und sagt: "Hey, Tobias. Ich habe ein Bild gehabt und es betrifft dich."

Jetzt ist es vorbei mit der Gewöhnlichkeit. Denn "Ich habe ein Bild gehabt …", - das ist bei bestimmten Christen nicht irgendeine Formulierung. Er wird mir gleich nicht eine Metapher schildern, einen Vergleich oder sonst ein Sprachbild. Nein. In einer bestimmten religiösen Bubble ist das "Bild" die kleine Schwester der Vision. Kurzgefasst: Dieser Schmied-Theologe sagt, dass Gott ihm übernatürlich etwas in sein Hirn gemalt hat. Was er mir wohl gleich erzählen wird? Soll ich mich drauf freuen? Oder lieber in Abwehrhaltung gehen?

Da redet er auch schon los: "Ich habe ein Skelett gesehen. Das stand oberhalb eines Wasserfalls. Und dann hat es sich rückwärts nach unten fallen lassen. Es ist im See unterhalb des Wasserfalls aufgekommen. Und dort ist es dann auf dem Rücken getrieben. Es sah ganz friedlich aus."

Aha.

"Ich weiß nicht, was das für dich bedeuten kann, prüf es einfach …"

Und ich so: "Okay, ja, ich denk mal drüber nach …"

Der Kontakt zu diesem Schmiedtheologen hat sich verlaufen. Und ich habe auch die Bubble der Christinnen und Christen verlassen, die auf verschiedene Weisen ausgedrückt haben: "Gott hat mir gesagt …"

Ich glaube, es ist gesund, so was von sich fernzuhalten. Es lässt sich gut Geschäfte damit machen, angeblich ganz genau zu wissen, was Gott denkt – hat schon die Band Genesis vor ein paar Jahrzehnten gewusst: "Jesus he knows me": Jesus kennt mich und er weiß, dass ich recht habe …

Hoffnung?

Und damit komm ich wieder zurück zum "Seher" Johannes und zu der Frage: Kann ich das glauben? Ich möchte ja gern – seine Bilder sind so wundervoll! Aber wenn da einer so direkt behauptet es genau zu wissen, dann stößt mich das ab …

Ich brauche etwas, was meinen Blick klärt. Ein Versuch: Ich vergleiche, was der Seher Johannes sagt, mit Jesus. Würde das denn zusammenpassen?

Hoffnung auf ein hochzeitliches Fest. Das passt. Jesus hat gern gefeiert, nach allem, was wir wissen. Er war einladend – manchmal hat er sich sogar selbst eingeladen. Und von mindestens einer Hochzeit wird erzählt, bei der er mit seinen Jüngern tagelang Party gemacht hat.

Wie ist es mit der Hoffnung auf eine Heimat? Doch, das passt auch. Jesus von Nazareth hat über sich selbst gesagt, dass er kein echtes Zuhause hat. Er ist hin und her durch Galiläa und Judäa und Samarien gewandert – zumindest in den letzten Jahren seines Lebens. Da gab es keinen festen Wohnsitz. Und gleichzeitig hat er offensichtlich einen festen inneren Kompass gehabt, ein Gefühl sicher zu sein, vollkommenes Gottvertrauen. Ein Zuhause, das er im Herzen mit sich getragen hat.

Und wie ist es mit der Hoffnung auf abgewischte Tränen? Oh, das passt zu Jesus. Es passt zu den Begegnungen, von denen die Leute einander erzählt haben. Jesus muss Hungrigen so empathisch begegnet sein. Vom Leben Gezeichnete hat er freundlich behandelt und Menschen, die die Gesellschaft höflich gemieden hat, hat er an den Tisch eingeladen. Abgewischte Tränen – das passt dazu, wie er Menschen berührt hat, obwohl es medizinisch gefährlich war. Und religiös verboten sowieso! Es passt dazu, dass Menschen ihn berührt haben. Und geweint haben,– aus so vielen verschiedenen Gründen.

Mir geht es so: Wenn etwas Jesus-ähnlich ist, dann kann ich es leichter an mich heranlassen. Der Druck wird weniger, der Druck von "Du musst das glauben", den irgendwelche Erfahrungen in mir hinterlassen haben. Es erinnert mich an ein Experiment für Kinder:

Man füllt Stärkepulver in einen Becher und verrührt es mit Wasser, bis ein dicker, flüssiger Brei entsteht. Dann nimmt man einen Löffel. Man stößt ihn mit Wucht in den Brei hinein – aber es geht nicht! Der Brei ist steinhart, obwohl er doch gerade flüssig war!

Nimmt man den Löffel aber und lässt ihn sanft in den Becher hineingleiten – dann gibt der Brei nach. Druck lässt die Moleküle der Stärke miteinander verhaken, darum haben Wucht und Druck keine Chance. Aber ohne Druck? Verhält sich der Brei wie eine Flüssigkeit.

"Kann ich das glauben?" habe ich gefragt. Und ich frage es auch für andere, die heute am Ewigkeitssonntag ein Licht an einem Grab anzünden. Die ein Gesteck auf einen Gedenkstein stellen oder eine Blume vor eine Urnenwand legen.

Und ich frage es auch für die, die auf dem Weg des Lebens schon weiter sind als ich und noch mehr merken: Es erfüllt sich nicht alles im Leben. Leben bleibt Bruchstück. Darf ich auf ein Ganzwerden der Bruchstücke hoffen?

Nein

Ich bin meiner Sache nicht sicher

was das Ende betrifft

das Sterben das Grab das Vergehn

und den unaufhaltsamen Tod

der mich aufzehren wird

und austilgt für immer

daran ist kein Zweifel Und doch bin ich manchmal nicht sicher

und zweifle am Augenschein

und denke nach

ob nicht doch etwas bleibt

von dem was ich war und ob nicht doch

im grauen Geröll in dem Staub

in dem Tod eine Spur sich

unvergessen erhält

ob nicht doch einer ist

der mich ruft mit Namen vielleicht

der mir sagt dass ich bin

dass ich sein soll für immer

und leben werde mit ihm Nein

ich bin meiner Sache nicht sicher

was das Ende betrifft und den Tod

gegen den Augenschein

hoff ich auf Ihn

Lothar Zenetti hat diese Zeilen gedichtet.

Ich finde mich sehr in ihnen wieder – in der Gewissheit, dass der Tod kommt. Und in seinem Zweifel. Nicht am Glauben, sondern daran, dass der Tod auf jeden Fall endgültig sei und alles vertilgt.

Wie der Löffel in den Stärkebrei dringt dieser Zweifel am Tod in mich ein und erinnert mich an Johannes und seine Bilder.

Ach, Johannes, wer weiß. Vielleicht tue ich dir unrecht und du bist dir deiner Sache doch auch nicht so sicher, versteckst dich hinter deiner Eindeutigkeit; zitternd und voller trotzigem Glauben? Mitten in einer Welt, die deinen Glaubensweg abstreitet und lächerlich macht, schaffst du es nicht anders als schwarz und weiß deine Hoffnung auf Gott auszudrücken, und bist doch ein Poet. Ein Maler mit Bildern aus Worten über Braut und Bräutigam, über ein Zusammenwohnen mit der Liebe deines Lebens, mit Gott selbst, den du so liebst und sie dich so sehr ...

Ach. Bruder Johannes.

1Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. 2Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. 3Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; 4und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. 5Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss! 6Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. 7Wer überwindet, der wird dies ererben, und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein.