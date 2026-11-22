Der neue neunteilige Podcast "Schwanger? Gut beraten!" beleuchtet die vielfältigen Aufgaben der evangelischen Schwangerschaftsberatung Inge Christensen vom Diakonischen Werk Bayern erklärt, welche Haltung die Beratung prägt und welche Unterstützung sie bietet.

Frau Christensen, wie kam es zu diesem Podcast?

Inge Christensen: In den Jahren 2024 und 2025 wurde intensiv über eine Reform des § 218 StGB diskutiert. Ein fraktionsübergreifender Gesetzentwurf sah vor, Schwangerschaftsabbrüche bis zum Ende der zwölften Schwangerschaftswoche grundsätzlich nicht mehr als rechtswidrig einzustufen. Die bayerische, aber auch die württembergische Landeskirche haben in diesem Zusammenhang auf den unauflösbaren Konflikt zwischen dem Selbstbestimmungsrecht der Frau und dem Schutz des ungeborenen Lebens hingewiesen. Letztlich war diese Debatte der Anstoß für diesen Podcast, in dem wir über die vielfältigen Themen der Schwangerschaftsberatung von Kirche und Diakonie, aber natürlich auch über unser Selbstverständnis sprechen.

Diakonische Beratungsstellen und Schwangerschaftskonfliktberatung – wie passt das zusammen?

Das passt sehr gut zusammen. Christliche Nächstenliebe will keine Urteile fällen, sondern Perspektiven eröffnen. Ganz klar ist: Als Diakonie stehen wir für das Leben ein. Ein werdendes Kind ist schutzwürdig. Aber ebenso schutzwürdig sind das Leben, die Würde und die Gewissensentscheidung der schwangeren Frau. Diese Spannung lässt sich nicht einfach auflösen. Vor diesem Hintergrund verstehen wir Schwangerschaftskonfliktberatung als Beratung zum Leben. Wir wollen Frauen und Paaren dabei helfen, Perspektiven zu entdecken, Ängste abzubauen und Belastungen so weit wie möglich zu verringern.

Welches Ziel hat die Beratung?

Die Beratung bleibt ergebnisoffen. Keine Frau wird zu einer Entscheidung gedrängt. Die individuelle Gewissensentscheidung der Frau wird in unseren Beratungsstellen respektiert. Unsere Erfahrung ist aber auch: Leben lässt sich am besten schützen, wenn wir die Nöte und Ängste einer Schwangeren ernst nehmen und gemeinsam mit ihr nach Wegen suchen, die ein Leben mit dem Kind möglich machen können. Wir beraten also zum Leben, aber nicht über die Frau hinweg. Genau darin besteht für uns die besondere Verantwortung der evangelischen Schwangerschaftskonfliktberatung. Die Diakonie ist übrigens der letzte große kirchliche Träger, der nach §§ 5 und 6 Schwangerschaftskonfliktgesetz berät und anschließend einen Beratungsschein ausstellt. Es ist essenziell, dass es dieses Angebot gibt: Gerade religiös geprägten Menschen kann es wichtig sein, in einer solchen Situation mit jemandem aus Kirche oder Diakonie sprechen zu können.

Neun Teile hat der Podcast nun. Das klingt nach sehr vielen Informationen – um welche Themen geht es?

Der Podcast gibt die wichtigsten Antworten zum gesamten Aufgabengebiet der Schwangerschaftsberatung – zu all den Schwerpunktthemen, die häufig in unseren Beratungsstellen vorkommen. Denn es geht natürlich längst nicht in allen Fällen um die Konfliktberatung. Wir sprechen in unseren Beratungsstellen über unerfüllte Kinderwünsche, Finanzfragen, Pränataldiagnostik, Probleme in der Schwangerschaft oder mit dem Kind. Auch Paarprobleme können zum Thema werden. Wir begleiten Menschen von der Zeit vor einer Schwangerschaft über Schwangerschaft und Geburt bis zum dritten Lebensjahr des Kindes. Wichtig ist außerdem die Präventionsarbeit, etwa zu Selbstbestimmung und sexueller Bildung. Mit der Podcastserie wollen wir Menschen ermutigen, Beratungsstellen aufzusuchen und sich Unterstützung zu holen.

Wer kann sich für eine Beratung anmelden?

Jeder, absolut jeder. Solange es um Schwangerschaft und Sexualität geht, beraten wir. Zu uns können Jugendliche kommen, Frauen und Männer, Schwangere und Nichtschwangere. Hautfarbe, Religion, Herkunftsland oder Sprache spielen keine Rolle – wir suchen gemeinsam nach Lösungen.

Wie läuft eine Beratung ab, was kostet sie und wie lange müssen Interessierte darauf warten?

Bei der Terminvereinbarung wird sehr genau nachgefragt, worum es geht. Bei einer Konfliktberatung drängt die Zeit, deshalb findet sie innerhalb von spätestens drei Tagen statt. Bis zur zwölften Woche ist ein Schwangerschaftsabbruch straffrei – und nach Ausstellung des Beratungsscheins müssen noch einmal 72 Stunden vergehen, bevor ein Abbruch vorgenommen werden kann. Ansonsten müssen Ratsuchende höchstens vier Wochen warten. In Bayern gibt es auch eine wichtige Frist bei Anträgen auf Gelder der Landesstiftung "Hilfe für Mutter und Kind" zur Unterstützung bei der Erstlingsausstattung: Der Antrag muss vor der Geburt gestellt werden. Schon am Telefon geben wir deshalb wichtige Hinweise: Geht es um eine Konfliktberatung, sollte unbedingt der Ausweis mitgebracht werden. Bei einem Antrag an die bayerische Landesstiftung ist es hilfreich, die notwendigen Unterlagen bereits dabeizuhaben.

Wie läuft dann der erste Termin bei Ihnen ab?

Beim Termin haben die Beraterinnen und Berater Zeit und können sich ganz ihren Klientinnen und Klienten widmen. Für die Konfliktberatung besitzen die Beraterinnen und Berater eine Zusatzqualifikation. Auch bei Fragen beispielsweise zu Elterngeld oder Elternzeit sind sie immer auf dem neuesten Stand. Viele haben außerdem eine systemische Ausbildung. Hinzu kommen spezialisierte Beraterinnen und Berater, etwa für Schrei-Babys oder entwicklungspsychologische Fragen bei Kleinkindern.

Was kostet die Beratung?

Die Beratung ist immer kostenlos, allerdings freut sich die Diakonie über Spenden. Der größte Teil der Aufwendungen wird staatlich refinanziert; einen Eigenanteil von fünf Prozent muss die Diakonie selbst finanzieren.

Sie waren selbst viele Jahre Beraterin, was konnten Sie bewirken?

Mir sind besonders einige vertrauliche Geburten im Gedächtnis geblieben, bei denen ich die Frauen sehr intensiv begleitet habe. Eine vertrauliche Geburt ist eine Möglichkeit für schwangere Frauen in Deutschland, ihr Kind sicher und medizinisch betreut zur Welt zu bringen, ohne dass ihre Identität öffentlich bekannt wird. Sie ist für Frauen gedacht, die aus persönlichen, familiären oder sozialen Gründen ihre Schwangerschaft geheim halten müssen oder ihr Kind nicht selbst großziehen können. Die Kinder werden dann zur Adoption "freigegeben" und können nach dem 16. Lebensjahr durch einen Antrag beim Familiengericht den von der Schwangerschaftsberaterin ausgestellten Herkunftsnachweis einsehen, sodass das Recht auf das Wissen der Herkunft für das Kind gewahrt werden kann.

Wenn die teilweise sehr prekären Lebensumstände ein Leben mit einem Kind nicht zulassen, ist es eine Möglichkeit, der Mutter und dem Kind ein gutes Leben zu ermöglichen.

Gibt es Gespräche, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind?

Besonders gerne denke ich an Gespräche zurück, in denen ich Mütter mit wenig Geld durch Leistungen der Landesstiftung "Hilfe für Mutter und Kind" und durch unsere starken Netzwerke so unterstützen konnte, dass für sie ein Leben mit ihrem Kind möglich wurde. Solche Erfahrungen zeigen sehr konkret, was Beratung zum Leben bedeuten kann: nicht moralischen Druck auszuüben, sondern Bedingungen zu schaffen, unter denen eine Frau überhaupt eine echte Perspektive für sich und ihr Kind sehen kann.

Bei den langen Wartelisten für Psychotherapie sind Ihre Beratungsstellen sicher komplett überrannt – warum jetzt diese Podcastreihe?

Viele Klientinnen und Klienten, die auf einen Psychotherapieplatz warten, kommen in die Ehe-, Partner- und Familienberatung, die die Diakonie ebenfalls anbietet, oder wenden sich an die Telefonseelsorge. Frauen, die unter postnatalen Depressionen oder posttraumatischen Belastungsstörungen leiden, werden auch von den Beraterinnen und Beratern der Schwangerschaftsberatung professionell und über einen längeren Zeitraum begleitet. Damit Menschen unkompliziert und zeitnah eine Ansprechperson finden, gibt es in den meisten Beratungsstellen unsere psychosoziale Beratung. Es ist wichtig, dass dieses Angebot bekannt ist und Menschen frühzeitig Hilfe bekommen. Mit dem Podcast möchten wir mögliche Lösungswege aufzeigen und zugleich die Haltung unserer Beratung vermitteln: Wir stehen für das Leben ein, nehmen zugleich die Frau mit ihrer Würde, ihren Ängsten und ihrer Gewissensentscheidung ernst und lassen sie in schwierigen Situationen nicht allein. Und natürlich wollen wir zeigen, wie Diakonie und Kirche ganz konkret unterstützen können.