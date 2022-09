München (epd). Am kommenden Sonntag (25. September) begeht der Caritasverband der Erzdiözese München und Freising seinen 100. Geburtstag mit einem Gottesdienst und Festakt in Rosenheim. Um 10 Uhr feiern der Erzbischof von München und Freising, Reinhard Kardinal Marx, und Caritaspräses Augustinus Bauer einen Festgottesdienst in der Pfarrkirche Christkönig, teilte der Caritasverband am Sonntag mit. Anschließend geht es für geladene Gäste in das Kultur- und Kongresszentrum Rosenheim zu einem Festakt, der auch per Livestream auf der Homepage der Caritas übertragen wird.

Bei einer sozialpolitischen Gesprächsrunde wird unter anderem auch der Bayerische Staatsminister für Gesundheit und Pflege, Klaus Holetschek (CSU), und die Vorsitzende des Sozialausschusses des Bayerischen Landtags, Doris Rauscher, (SPD) auf dem Podium sitzen. Auch der Assistenzroboter "Ednan", wird sich vorstellen, der Menschen mit Handicaps zu mehr Lebensqualität verhelfen soll.

Seit seiner Gründung im Jahr 1922 hat sich der Caritasverband in der Erzdiözese München und Freising nach eigenen Angaben zum größten Wohlfahrtsverband in Oberbayern entwickelt. Ihm gehören über 350 eigene Einrichtungen und Dienste an.