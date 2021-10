"Christen bei Audi" veranstalten Online-Forum "Transformation"

Ingolstadt (epd). Das Netzwerk Christen bei der Audi AG in Ingolstadt (CBA) veranstaltet am 18. Oktober ein Online-Fachforum mit dem Titel "Transformation". Dabei soll es um die sich verschärfende Klimakrise, den Wandel vom Verbrenner zur Elektromobilität und die Frage gehen, wie sicher die Arbeitsplätze unter den veränderten Bedingungen sind, teilten die Mitveranstalter, der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt (kda) und die IG Metall Ingolstadt, am Dienstag mit.

Den Fachvortrag mit dem Thema "Klima- und Antriebswandel" hält Hermann Pengg, Physiker und Geschäftsführer der e-gas GmbH. Podiumsteilnehmer sind kda-Leiter Johannes Rehm, die Betriebsärztin Ute Heinrich und Peter Mosch, Audi-Gesamtbetriebsratsvorsitzender. Die Moderation des Forums übernimmt laut Mitteilung Chris Orlamünder vom Netzwerks Christen bei Audi. Das Online-Forum aus dem Gewerkschaftshaus der IG Metall Ingolstadt findet von 17 bis 19 Uhr statt.