Nürnberg (epd). Mit einer Keynote zum Thema "Innovationen in der Sozialwirtschaft" beginnt am Mittwoch (29. Oktober) die jährlich stattfindende Fachmesse ConSozial in Nürnberg. Lisa von der Heydte, Professorin für Management in der Sozialwirtschaft an der Katholische Stiftungshochschule München, spricht laut Veranstaltungsprogramm über Impulse und Methoden für "Führungskräfte, Changemaker, Ehrenamtliche und alle, die die Sozialwirtschaft nicht nur erhalten, sondern stärken und neu denken wollen". Im Rahmen der Eröffnung durch Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) wird auch der mit 5.000 Euro dotierte Wissenschaftspreis des Sozialministeriums verliehen.

Im Mittelpunkt der zweitägigen Messe steht den Veranstaltern zufolge das umfangreiche Kongress- und Rahmenprogramm. Der ConSozial-Kongress sowie der KITA-Kongress greifen aktuelle Themen auf, die die Sozialbranche bewegen - von Arbeitgebermarke bis Generation Z. Expertinnen und Experten präsentieren neue Entwicklungen in Management, Finanzierung, Personalentwicklung und sozialpolitischen Fragestellungen. Auf der Aktionsbühne im Innovationspark zeigen Social Start-ups ihre innovativen Ideen, während ausstellende Unternehmen in Impulsvorträgen ihre Lösungen für die Herausforderungen der Branche vorstellen.

Bei der Preisverleihung des Lagois-Fotowettbewerbs am 29. Oktober um 16 Uhr auf der Aktionsbühne werden die besten Fotografien zum Thema Inklusion und soziale Teilhabe präsentiert und ausgezeichnet. Am 30. Oktober folgt die Verleihung des Sozialen Innovationspreises unter der Schirmherrschaft des Sozialministeriums. Prämiert werden kreative Ansätze zur Verbesserung der sozialen Teilhabe und Integration.

Pflegeanbieter und Softwareentwickler, Verbände, Verlage und Caterer für Kindertagesstätten gehören zu den Ausstellern der Messe. Die ConSozial wird seit 1999 vom bayerischen Sozialministerium mit Unterstützung der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege veranstaltet. Sie gilt als wichtigste Messe der Sozialbranche in Deutschland.