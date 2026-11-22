Bad Grönenbach (epd). Kohlenmonoxid aus einer defekten Heizung hat in einer Allgäuer Kirche am Sonntagvormittag viele Gottesdienstbesucher verletzt. Die Polizei spricht von 56 Leicht- und Mittelschwerverletzten. Ein Großaufgebot an Rettungskräften, Feuerwehr und Katastrophenschutz rückte mit über 110 Helfern zum Unglücksort in Bad Grönenbach (Kreis Unterallgäu) aus, teilte das Bayerische Rote Kreuz mit.

Das Unglück ereignet sich in der katholischen Schlosskapelle, unter den Besuchern waren auch Kinder. Weil eines der Kinder kollabierte, wurde der Rettungsdienst alarmiert. Einsatzkräfte stellten erhöhte Kohlenmonoxidwerte in der Luft fest. Lebensgefahr habe zwar für niemanden bestanden, doch seien 16 Personen zur Abklärung in Krankenhäuser gebracht worden, so das Rote Kreuz.

Neues Heizgerät mit Abschaltautomatik

Laut Polizei war das Heizgerät erst wenige Wochen zuvor neu angeschafft worden und verfügte über eine Abschaltautomatik bei zu hohen Kohlenmonoxid-Konzentrationen. Warum diese Automatik versagt hat, sei Gegenstand der Ermittlungen.

Kohlenmonoxid ist deshalb besonders gefährlich, weil man es weder sehen noch riechen kann. Es verhindert den Sauerstofftransport im Körper - die Folge sind Kopfschmerzen, Übelkeit und Erschöpfung bis hin zu Bewusstlosigkeit und Tod.