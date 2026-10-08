Eichstätt, Ingolstadt (epd). Der digitale Bachelorstudiengang Katholische Theologie in Eichstätt und Passau hat so viele Studienanfänger wie noch nie. Mit 160 Neueinschreibungen für dieses Wintersemester sei ein "Rekordhoch" erreicht, teilte die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) am Mittwoch mit. Der Kooperationsstudiengang mit der Universität Passau richtet sich mit seinem digitalen Studienformat vor allem an Berufstätige.

Zum Start des Angebots vor zwei Jahren schrieben sich 70 Studierende ein, 89 waren es im vergangenen Wintersemester. Nun sind es nochmals fast doppelt so viele. Die Fakultäts-Dekanin der KU, Katharina Karl, sieht den Zuwachs im neuartigen Konzept begründet. Der digitale Bachelor mit einigen Präsenzzeiten sei zum größten Studiengang an der Theologischen Fakultät geworden. Dies bestätige, "dass wir damit eine Nische erschlossen haben, die an der Theologie interessierten Menschen das Studium in einer neuen Form ermöglicht".

Alle Studierenden sind im kirchlichen Ehrenamt engagiert

Laut ersten Befragungen kommen die Studierenden aus allen Bundesländern, Österreich und der Schweiz. Fast alle sind zugleich berufstätig. Mehr als die Hälfte studiert aus persönlichem Interesse, ohne direkt eine pastorale Anstellung anzustreben. Alle sind ehrenamtlich im kirchlichen Bereich engagiert. Vier von fünf Studierenden sind jünger als 50 Jahre. Zahlreiche Studierende könnten ein Präsenzstudium aufgrund ihrer beruflichen und familiären Situationen nicht absolvieren.

Nach aktueller Datenlage sei "dies im gesamten deutschsprachigen Raum aktuell die höchste Zahl an Erstsemestern in einem theologischen Studiengang", sagte der Passauer Departmentsleiter Markus Weißer. Der Erfolg der berufsbegleitenden Studiengänge habe im Department viel verändert, Forschung und Lehre profitierten davon. Diese Entwicklung motiviere, "die Qualität der digitalen Lehre in den kommenden Jahren auf ein neues Level zu bringen". Weitere gemeinsame Pionierprojekte, die das Distanzlernen nutzen, werden laut KU erwogen.