Nürnberg (epd). Nach gut fünfjährigem Umbau wird das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg heute (Mittwoch) mit einem Festakt offiziell wiedereröffnet. Die Festrede hält Bundespräsident a.D. Christian Wulff. Das Team des Dokumentationszentrums plant ergänzend einen kurzen inhaltlichen Impuls. Die neue Dauerausstellung "Nürnberg und die Reichsparteitage" erschließe "mit erweiterten Inhalten, abwechslungsreichen Zugängen und zeitgemäßen Präsentationsformen einen zentralen historischen Ort der nationalsozialistischen Diktatur für die Gegenwart", teilte die Stadt Nürnberg im Vorfeld mit.