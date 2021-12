Würzburg (epd). Für wohnungs- und obdachlose Menschen in Würzburg steht ab 10. Januar wie schon im vergangenen Corona-Winter eine weitere Anlaufstelle zur Verfügung - eine sogenannte Wärmehalle. Montags bis freitags werde von 15 bis 18 Uhr wieder eine "Wärmehalle" im Erdgeschoss der Posthalle am Hauptbahnhof geöffnet sein, an einer Ausweitung fürs Wochenende wird gearbeitet, teilte die Stadt Würzburg am Montag gemeinsam mit den Einrichtungen der Notfallhilfe mit.

Wegen der coronabedingten Abstands- und Hygieneregeln könne in den bestehenden Wärme- und Hilfsräumen nur einem Drittel der sonst dort anwesenden Bedürftigen geholfen werden. Wärmestube, Bahnhofsmission und Kontaktcafé seien für Wohnungs- und Obdachlosen im Winter oft die einzigen Orte, an denen sie sich aufwärmen, etwas essen und sich beraten lassen können. Dass während des Lockdowns Geschäfte, Bibliotheken und Cafés geschlossen haben, verschärfe die Lage.

Die Wärmehalle wurde vom BRK Würzburg zusammen mit dem städtischen Sozialreferat und der Bahnhofsmission geplant - dazu gehört neben einem Hygienekonzept auch die Anschubfinanzierung. Bis zu 16 Personen können sich gleichzeitig in der Wärmehalle aufhalten.