Nürnberg (epd). Mittels bunter Christbaumkugeln sammelt die Stiftung Evangelische Jugend Geld für einen sinnvollen Zweck. Für eine Spende ab 50 Euro erhielten Unterstützer drei Kugeln in den Farben Magenta, Gelb und Blau mit dem Logo der Evangelischen Jugend in Bayern, hieß es in einer Mitteilung der Stiftung vom Mittwoch. Der Erlös komme Projekten der evangelischen Jugendarbeit im Freistaat zugute.

"Eine kleine Kugel, die viel bewegt", sagte Stiftungsvorsitzender Patrick Wolf. Mit den Spenden könnten junge Menschen beispielsweise Jugendgottesdienste, Demokratieprojekte oder Treffpunkte in ihren Gemeinden verwirklichen. Die Kugeln könnten am eigenen Weihnachtsbaum hängen, verschenkt oder als Weihnachtsgruß an eine diakonische Einrichtung weitergegeben werden.

Schmuck für virtuellen Weihnachtsbaum

Begleitet wird die Aktion von einem digitalen Weihnachtsbaum unter www.stiftung.ejb-vernetzt.de. Dort leuchten insgesamt 180 graue Kugeln nach und nach in Farbe auf, sobald ein Spendenpaket bestellt wurde. Zusätzlich können Interessierte für fünf Euro einen eigenen Weihnachtswunsch hinterlassen und den Baum virtuell schmücken, hieß es in der Mitteilung.