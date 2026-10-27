Landesjugendpfarrer Tobias Fritsche wird zum 1. Februar 2027 neuer Planungsreferent der bayerischen evangelischen Landeskirche. Fritsche sei eine Traumbesetzung, sagte Landesbischof Christian Kopp laut Mitteilung vom Dienstag.

"Er verbindet eine tiefe Frömmigkeit mit einer großen Freude an und sehr viel Erfahrung mit guten Prozessen und Entwicklungen in der Kirche."

Fritsche werde in seiner neuen Funktion kirchliche Veränderungs- und Planungsprozesse theologisch und strategisch begleiten, teilte die Landeskirche weiter mit. In der Zusammenarbeit zwischen dem Büro des Landesbischofs, den Abteilungen des Landeskirchenamtes, dem Landessynodalausschuss und den Landessynodalen werde er unterschiedliche Perspektiven zusammenführen und kirchenleitende Entscheidungen vorbereiten.

Landeskirche befindet sich im Transformationsprozess

Wegen zurückgehender Finanzkraft und personeller Ressourcen befindet sich die Landeskirche mit ihren derzeit knapp zwei Millionen Mitgliedern in einem Transformationsprozess. Fritsche werde daher schwerpunktmäßig die kirchliche inhaltliche Arbeit und notwendige Strukturen weiterentwickeln, um den gesellschaftlichen Veränderungen zu begegnen.

"Mir ist wichtig, diesen Wandel gemeinsam zu gestalten, unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen und vom Evangelium her tragfähige Haltungen für Kirche in der Transformation zu gewinnen", sagte Fritsche. Der 50-Jährige verfügt laut Landeskirchenangaben über langjährige Erfahrung in der Kirchen- und Gemeindeentwicklung.

Seit Januar 2019 ist Fritsche Landesjugendpfarrer. In dieser Funktion leitete er das ehemalige Amt für evangelische Jugendarbeit (AfJ) der Landeskirche und begleitete dessen Überführung in die Geschäftsstelle der Evangelischen Jugend Bayern. Seit Januar 2025 gehört er außerdem zum Leitungsteam der Wirkstatt evangelisch, einer Facheinrichtung für Kirchen- und Gemeindeentwicklung.