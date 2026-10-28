Am Samstag, dem 31. Oktober 2026, wollen junge Menschen in Deutschland auf die Straße gehen. Unter dem Motto "Gen Z regelt" protestieren sie für bessere Bildung, ein bezahlbares Leben und Klimaschutz sowie gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht und einen Sparkurs, der aus ihrer Sicht auf ihre Kosten geht. Die Bewegung knüpft an Proteste junger Menschen in anderen europäischen Ländern an. Ihr Anliegen ist politisch: Sie wollen mitentscheiden, wie die Gesellschaft aussieht, in der sie leben werden.

Eine christliche Initiative setzt dem Protest nun eine eigene Aktion entgegen. Unter dem Motto "Gen Z betet" ruft das Augsburger Gebetshaus dazu auf, am selben Tag gemeinsam zu beten. Das klingt zunächst nach einem guten Anliegen. Wer könnte schon etwas gegen Frieden, Versöhnung und Gewaltlosigkeit haben?

Ein genauerer Blick auf die Kampagne zeigt jedoch ein Problem. "Gebet mehr bewegen kann als Krawall" heißt es auf der Website. "Gebet statt Gewalt" lautet die Botschaft. Die Initiative erklärt ohne Beleg, dass die berechtigten Anliegen junger Menschen von "Extremismus, Islamismus und Antisemitismus" gekapert werden könnten. Sie will nach eigenen Worten nicht verurteilen, sondern segnen.

Und doch ist die Deutung des Protests bereits gesetzt: Hier die betenden Menschen, dort die Gefahr von Gewalt und Zerstörung.

Wer entscheidet, was Gewalt ist?

Gewalt ist natürlich keine Kleinigkeit. Wer Menschen angreift, verletzt oder einschüchtert, wer andere gefährdet oder aus politischer Wut ihre Lebensgrundlagen zerstört, muss sich dafür verantworten. Auch eine berechtigte politische Forderung rechtfertigt keine Gewalt gegen Unbeteiligte.

Aber genau deshalb muss man unterscheiden. Zwischen einer friedlichen Demonstration und gewalttätigen Ausschreitungen. Zwischen Protestierenden und denen, die nur Gewalt ausüben wollen. Und zwischen den unterschiedlichen Formen von Gewalt, die in einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung eine Rolle spielen.

Die Proteste in Frankreich zeigen, warum das wichtig ist. Dort gingen Schüler:innen gegen überfüllte Klassen, fehlende Lehrkräfte und marode Schulgebäude auf die Straße. Im Oktober 2026 dokumentierte Human Rights Watch den Einsatz von Tränengas, Blendgranaten, Schlagstöcken und Gummigeschossen gegen junge Demonstrierende. Die Menschenrechtsorganisation kritisierte die Polizeigewalt und forderte, das Recht der Jugendlichen auf Protest zu schützen.

Das bedeutet, dass die Frage nach Gewalt nicht allein mit Blick auf brennende Gegenstände, beschädigte Gebäude oder gewaltsame Auseinandersetzungen beantwortet werden kann. Auch staatliche Akteure müssen sich daran messen lassen, wie sie mit Menschen umgehen, die ihre Rechte wahrnehmen. Wer von vornherein nur die Gewalt aufseiten der Protestierenden thematisiert, blendet einen wesentlichen Teil der Wirklichkeit aus.

Eine Zukunft ohne Gewalt?

Es gibt noch eine zweite Dimension, die in der Debatte über Gewalt leicht untergeht: die Gewalt der Verhältnisse.

Wer in einer Gesellschaft aufwächst, in der Wohnen unbezahlbar wird, die öffentliche Infrastruktur verfällt, Zukunftsängste zunehmen und politische Entscheidungen die eigenen Lebensperspektiven immer weiter einschränken, erlebt das zwar nicht als körperliche Gewalt, aber dennoch als äußerst belastend. Aber es ist auch nicht einfach ein Naturereignis, mit dem sich junge Menschen abfinden müssen. Es sind gesellschaftliche Zustände, die politisch gestaltet werden und sich deshalb auch politisch verändern lassen.

Die Philosophin Hannah Arendt unterscheidet in ihrem Essay "On Violence" (deutsch: "Macht und Gewalt") zwischen Macht, die aus dem gemeinsamen Handeln von Menschen entsteht, und Gewalt als einem instrumentellen Mittel, mit dem sich etwas erzwingen lässt.

Diese Unterscheidung hilft dabei, Protest anders zu betrachten: Menschen, die sich zusammenschließen und öffentlich widersprechen, üben zunächst einmal politische Macht aus. Sie versuchen, gehört zu werden und Veränderungen zu erreichen. Das ist nicht das Gegenteil von Demokratie, sondern ein Teil von ihr.

Die wichtigste Frage ist deshalb nicht, ob Proteste friedlich bleiben. Sondern warum junge Menschen das Gefühl haben, auf die Straße gehen zu müssen, und ob die Gesellschaft bereit ist, sich mit ihren Gründen auseinanderzusetzen.

Christliche Gewaltlosigkeit ist kein Gebot des Stillhaltens

Gerade für Christ:innen wäre das eine wichtige Frage. Der christliche Glaube kennt die Forderung nach Gewaltlosigkeit. Jesus ruft zur Feindesliebe auf, die Bergpredigt setzt der Vergeltung eine andere Haltung entgegen. Daraus lässt sich jedoch kein Gebot ableiten, ungerechte Zustände hinzunehmen oder politischen Widerstand grundsätzlich unter Verdacht zu stellen.

Schon der Prophet Jesaja lässt Gott dem religiösen Betrieb eine klare Absage erteilen, wenn dieser nichts von Gerechtigkeit wissen will: "Lernt Gutes tun! Trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten" (Jesaja 1,17). Auf die Gegenwart übertragen heißt das: Wer für Frieden betet, sollte auch danach fragen, wo Menschen unter ungerechten Verhältnissen leiden – und was sich daran ändern muss.

Martin Luther King Jr. hat diese Verbindung von christlichem Glauben und politischem Widerstand vorgelebt. In seinem berühmten "Letter from Birmingham Jail" von 1963 widersprach der berühmte Pfarrer Geistlichen, die seine Proteste gegen die US-Rassentrennung für unzeitgemäß und störend hielten. Auch gewaltfreier Widerstand müsse mitunter eine Krise und gesellschaftliche Spannung erzeugen, damit sich eine Gemeinschaft endlich mit dem Unrecht auseinandersetzt, das sie sonst ignoriert, argumentierte King.

Deshalb ist es zu wenig, eine junge Generation zum Frieden aufzurufen, ohne sich mit den Gründen für ihren Protest auseinanderzusetzen. Wer Gewaltlosigkeit fordert, muss auch die Verantwortung von Politik und Gesellschaft für die Lebensbedingungen junger Menschen hinterfragen. Und wer dafür betet, dass politische Verantwortliche weise Entscheidungen treffen mögen, sollte ihnen auch deutlich sagen, wo ihre Entscheidungen kritisiert werden müssen.

Es muss nicht alles bleiben, wie es ist

"Gen Z betet" könnte eine solche Haltung einnehmen: Für die Demonstrierenden beten, für ihre Sicherheit, für einen friedlichen Verlauf und dafür, dass ihre Anliegen ernst genommen werden. Das wäre ein Gebet, das sich nicht vom Protest distanziert, sondern die Menschen und ihre Zukunft in den Mittelpunkt stellt.

Wenn aus "Gebet statt Gewalt" jedoch eine Gegenüberstellung wird, in der der Protest vor allem als Gefahr erscheint, droht die Friedensbotschaft selbst politisch einseitig zu werden. Damit wird der Widerspruch gegen bestehende Verhältnisse unter Generalverdacht gestellt.

Eine Generation, die um ihre Zukunft ringt, braucht keine vorauseilende moralische Abwertung. Sie braucht Menschen, die zuhören, widersprechen, mitdiskutieren und Veränderungen ermöglichen. Auch Christ:innen können dafür beten. Und sie können dafür auf die Straße gehen.

Denn Gewaltlosigkeit bedeutet nicht, dass alles so bleiben muss, wie es ist.