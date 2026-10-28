Am Reformationstag erinnern evangelische Christ:innen an den Beginn der Reformation. Wer am Samstag, 31. Oktober 2026, einen Gottesdienst zu Hause mitfeiern möchte, kann zwischen mehreren Fernseh- und Radioübertragungen wählen. Die Gottesdienste greifen unterschiedliche Themen auf – von sozialer Gerechtigkeit über den Mut zum Handeln bis zur Frage, worauf es im Glauben ankommt.

Fernsehgottesdienst am Reformationstag: ARD überträgt aus Mannheim

10 bis 11 Uhr, Das Erste (ARD): Der evangelische Fernsehgottesdienst kommt in diesem Jahr aus der Christuskirche in Mannheim. Er steht unter dem Motto "Du machst den Unterschied".

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Menschen aus ihren Ängsten herausfinden und zum Handeln ermutigt werden können. Die Mitwirkenden greifen damit Gedanken Martin Luthers auf und fragen, was sie in einer von Krisen geprägten Zeit bedeuten.

Pfarrer Friedel Goetz hält die Predigt, Pfarrerin Gabriele Hartlieb gestaltet die Liturgie. Musikalisch wirken der Bachchor Mannheim, das Kurpfälzer Bläserensemble und Organistin Maria Mokhova mit. Die musikalische Leitung hat Kirchenmusikdirektor Johannes Michel.

Der Gottesdienst ist auch über die ARD-Mediathek abrufbar.

Radiogottesdienste am Reformationstag

10 bis 11 Uhr, MDR KULTUR: Gottesdienst aus Quedlinburg. Der Mitteldeutsche Rundfunk überträgt einen evangelischen Gottesdienst aus der St. Nikolaikirche in Quedlinburg. Das Motto lautet "Konzentriert euch!". Die Predigt halten Pfarrerin Franziska Junge und Pfarrer Tobias Gruber.

Der Gottesdienst fragt danach, worauf Menschen ihr Leben und ihren Glauben ausrichten. Neben den beiden Predigenden kommen auch Gemeindemitglieder zu Wort. Kreiskantor Olaf Engel und Domkantor Alexander Kuhlo gestalten die Musik gemeinsam mit dem Gospelchor des Kirchenkreises Halberstadt, dem Ensemble Hearts wide open, Solisten und einer Band.

10 bis 11 Uhr, NDR Info und WDR 5: Aus der Kleinen Kreuzkirche in Hermannsburg übertragen NDR und WDR einen evangelischen Gottesdienst der Selbstständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK). Das Thema lautet "Gerechtigkeit, die aufrichtet".

Pastor Markus Nietzke und Elena Bokelmann beschäftigen sich mit Fragen nach Gerechtigkeit, Schuld und Vergebung. Im Mittelpunkt steht die reformatorische Erkenntnis, dass Gottes Liebe nicht verdient werden muss. Der Gottesdienst fragt, was das für den Umgang miteinander und für Menschen bedeutet, denen Unrecht geschehen ist.

Musikalisch verbindet die Feier klassische Kirchenlieder mit ungewöhnlichen Klängen. Dazu gehört das Lied "Bread and Roses" ("Brot und Rosen"), das für die Sehnsucht nach einem Leben in Würde steht.

10.05 Uhr, Deutschlandfunk: Gottesdienst aus Wien. Der Deutschlandfunk überträgt einen evangelischen Rundfunkgottesdienst aus Wien. Die lutherische Bischöfin Cornelia Richter hält die Predigt. Sie feiert den Gottesdienst gemeinsam mit Michael Wolf, dem ehemaligen Pfarrer der Christuskirche.

Für die Musik sorgen ein Chor und ein Instrumentalensemble des Instituts für Orgel, Orgelforschung und Kirchenmusik der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Die musikalische Leitung hat Manuel Schuen, Professor für Chorleitung am Institut. Gemeinsam mit Studierenden dirigiert er Werke für Doppelchor, darunter "Verleih uns Frieden gnädiglich" von Michael Praetorius, "Jauchzet dem Herren" von Heinrich Schütz, "Ein Kind ist uns geboren" von Melchior Franck und "Singet dem Herrn" von Johann Pachelbel.

19 bis 20 Uhr, Bayern 1: Gottesdienst aus Roth. Bayern 1 überträgt einen evangelischen Gottesdienst zum Reformationstag aus der Stadtkirche in Roth. Im Mittelpunkt stehen Abendstimmung und Nachtmomente sowie die Frage, wie Christ:innen Reformation als Erneuerung erleben und wie der Glaube an Jesus Christus sie dabei trägt.

Pfarrer Eberhard Hadem teilt in seiner Predigt Gedanken über den Glauben in der Nacht. Dabei geht es nicht um einen historischen Rückblick auf Martin Luther, sondern um persönliche Erfahrungen mit dem Glauben. Leonie Anhalt und Michael Bader tragen ausgewählte biblische und andere Texte vor.

Auch musikalisch ist der Gottesdienst auf den Abend ausgerichtet: Die Gemeinde singt Abendlieder, Gitti Rüsing trägt weitere Lieder vor. Dazu spielt der Posaunenchor. Dekanatskantor Tobias Kraft übernimmt die musikalische Leitung und spielt Orgel.

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