Ein Unglück kann das Leben innerhalb eines Augenblicks aus der gewohnten Bahn werfen. Pläne zerbrechen, Träume enden, Schmerz und Fassungslosigkeit bleiben. Angesichts des Zugunglücks in Spanien hat Michael Lehmler einen kurzen geistlichen Impuls verfasst. Darin richtet er sich an Gott – mit der Bitte um Trost, Heilung, Antworten und neue Anfänge.
Großer Gott
Großer Gott,
immer wieder
unerträgliches Leid,
unfassbarer Schmerz,
unerklärliches Dunkel
Mitten in die Routine
und Pläne und
Träume und
in das Leben platzt
brachial das Unglück
Gott, gib Trost und
Heilsames und
Antworten und
Neuanfänge und
Leben und Segen.