Ein Unglück kann das Leben innerhalb eines Augenblicks aus der gewohnten Bahn werfen. Pläne zerbrechen, Träume enden, Schmerz und Fassungslosigkeit bleiben. Angesichts des Zugunglücks in Spanien hat Michael Lehmler einen kurzen geistlichen Impuls verfasst. Darin richtet er sich an Gott – mit der Bitte um Trost, Heilung, Antworten und neue Anfänge.

Großer Gott

Großer Gott,

immer wieder

unerträgliches Leid,

unfassbarer Schmerz,

unerklärliches Dunkel

Mitten in die Routine

und Pläne und

Träume und

in das Leben platzt

brachial das Unglück

Gott, gib Trost und

Heilsames und

Antworten und

Neuanfänge und

Leben und Segen.