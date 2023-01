München (epd). Mit Ruth Müller und Nasser Ahmed haben die bayerischen Sozialdemokraten am Freitag ihr neues Generalsekretärs-Team präsentiert. Die niederbayerische Landtagsabgeordnete und der Nürnberger SPD-Vorsitzende übernähmen bis zum Parteitag im Mai zunächst vorläufig das Amt der Generalsekretärin und des stellvertretenden Generalsekretärs, teilte die Partei mit. Müller und Ahmed seien somit auch für die Leitung des Wahlkampfs zuständig.

Die 55-jährige Ruth Müller gehört den Angaben zufolge seit 2013 dem Bayerischen Landtag an. Zuvor war sie in der freien Wirtschaft tätig. Die gebürtige Münchnerin sei seit 1996 für die SPD im Landkreis Landshut aktiv. Im Landtag ist Müller frauenpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion und Landwirtschaftsexpertin. Darüber hinaus ist die künftige SPD-Generalsekretärin Mitglied der Landessynode der Evangelischen Kirche in Bayern.

Der 34-jährige Nasser Ahmed wurde in Nürnberg geboren. Seine Eltern flohen in den 1980er-Jahren vor dem Bürgerkrieg in Eritrea. Der promovierte Politikwissenschaftler sitzt seit 2014 für die SPD im Nürnberger Stadtrat. Hauptberuflich arbeitet der künftige stellvertretende SPD-Generalsekretär für einen Stromnetzbetreiber.