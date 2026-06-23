Günzburg, Berlin (epd). Das Evangelische Reggio-Kinderhaus in Günzburg steht im Finale um den Deutschen Kita-Preis. Besonders überzeugt habe die Fachleute, wie stark die Einrichtung seit ihrer Teilnahme im vergangenen Jahr das Thema "Partizipation" vorangebracht habe, teilte die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) am Dienstag in Berlin mit. Das Finale findet am 26. November statt.

Zusammen mit den Kindern habe das Team in nur einem Jahr eine Kinderkonzeption entwickelt, heißt es weiter. Ihre darin formulierten Rechte könnten sich die Kinder jederzeit mit interaktiven Stiften vorlesen lassen. Außerdem greife das Team die Anliegen der Familien im Ort auf und entwickle passgenaue Angebote - vom Ausbau der integrativen Plätze bis hin zur Ferienbetreuung für alle Günzburger Kinder.

In der evangelischen Kirchengemeinde in Günzburg ist die Freude groß: Die acht Finalisten, zu denen das Reggio-Kinderhaus gehört, seien unter rund 600 Bewerbungen ausgewählt worden, sagte Pfarrer Bienk am Dienstag. Im vergangenen Jahr habe die Kita die Runde der letzten 15 Bewerber erreicht. "In diesem Jahr geht es nun also auf jeden Fall einen Schritt weiter."

Qualität ist wichtig für frühkindliche Bildung

Im Sommer wollen zwei Fachleute die Kita besuchen, den Alltag beobachten sowie Interviews mit Kita-Team, Trägern, Eltern und Kindern führen. Die Ergebnisse bilden die Entscheidungsgrundlage dafür, welche Einrichtungen die Fachjury zu den "Kitas des Jahres" prämiert. "Der Wettbewerb zeigt: Qualitätsstandards sind eine wichtige Voraussetzung für eine gute frühkindliche Bildung - und das flächendeckend in ganz Deutschland", sagte Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU).

Der Deutsche Kita-Preis ist eine gemeinsame Initiative des Bundesfamilienministeriums und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Die Auszeichnung soll Impulse für Qualität in der frühkindlichen Bildung setzen und das Engagement von Menschen würdigen, die tagtäglich in Kitas und lokalen Bündnissen zeigen, wie gute Qualität gelingt.