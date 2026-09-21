Zwischen christlichem König und mystischer Traumwelt

Auch wenn "Ludwig²" kein religiöses Musical im engeren Sinn ist, durchzieht Spiritualität die Geschichte. Ludwig erscheint als ein zutiefst empfindsamer Mensch auf der Suche nach einer Wirklichkeit, die größer ist als höfische Etikette, politische Macht und gesellschaftliche Erwartungen. Seine Sehnsucht richtet sich auf Schönheit, Natur, Kunst und eine Art innere Freiheit. Die Produzenten beschreiben ihn ausdrücklich als visionären, friedliebenden und der Kunst zugewandten König.

Dazu passt ein überliefertes Ludwig-Zitat, das auf der offiziellen Musical-Seite aufgegriffen wird: "Dort oben auf freier Bergeshöhe ist die Seele dem Schöpfer näher". Der Satz verbindet die Naturerfahrung des Königs mit einer religiösen Vorstellung: Die Berge werden zum Gegenort zur bedrückenden Welt des Hofes, zur Nähe zum Schöpfer und damit zu einem Raum geistiger Freiheit.

Gleichzeitig steht Ludwigs Spiritualität im Stück neben Mythen, Sagen und Wagners romantischer Kunstwelt. Das Christliche, das Märchenhafte und das Mystische gehen ineinander über. So wird aus dem historischen König eine Figur, die weniger nach politischer Macht als nach einem persönlichen Paradies sucht. Seine Schlösser und seine Kunst erscheinen dabei als Versuch, diese innere Welt sichtbar werden zu lassen.

Genau darin liegt vielleicht die anhaltende Faszination von "Ludwig²": Der König wird nicht nur als "Märchenkönig" gezeigt, sondern als Mensch zwischen Glauben und Fantasie, Pflicht und Freiheit, Einsamkeit und Sehnsucht. 2027 bekommt diese Suche eine neue Bühne – in Bayreuth, Bad Kissingen und Ettal ebenso wie weiterhin am Forggensee.

Nur wenige hundert Meter Luftlinie trennen das Festspielhaus Neuschwanstein von Schloss Neuschwanstein, dem weltberühmten Monument des bayerischen Königs. Um diesen Sehnsuchtsort der Romantik zu verwirklichen, wurde in einer dreimonatigen Kraftanstrengung mit unzähligen Lkw-Ladungen eine eigene Halbinsel im Forggensee aufgeschüttet. Heute steht hier ein Theaterbau von atemberaubenden Ausmaßen: Das Auditorium fasst 1.380 Zuschauer, die auf einer speziell entwickelten Holzbestuhlung Platz nehmen. "Keine Kinosessel, sondern spärliche Holzbeschulung, die einen ganz besonderen Sound macht und eine einzigartige Atmosphäre erzeugt", erklärt Martin Markert, künstlerischer Leiter des Gold & Silber Musikverlags, Co-Regisseur und Darsteller im Stück.

Die Bühne selbst sprengt gewohnte Maßstäbe. Mit einer 27 Meter breiten Drehbühne, einem 25 Meter hohen Bühnenturm und Kulissen von bis zu 12 Metern Höhe bietet das Haus Möglichkeiten, die im modernen Musicaltheater ihresgleichen suchen. Ein Highlight ist der handgemalte Rundhorizont – die sogenannte "Himalaya-Bergkulisse" –, die innerhalb von Sekunden durchgezogen werden kann und dem Publikum das Gefühl vermittelt, direkt in die bayerische Alpenwelt zu blicken. Weltbekannt ist das Haus jedoch für ein technisches Meisterwerk: das 90.000 Liter fassende Wasserbecken im Bühnenboden, das für die dramatische Todesszene Ludwigs hydraulisch ausgefahren wird. "In dieser Dimension existiert das in Deutschland nur noch einmal im Friedrichstadt-Palast, aber dort nur knöcheltief", betont Markert.

Künstlerisch setzt die Produktion auf traditionelle Theaterkunst statt digitaler Effekte. Auf LED-Wände oder künstliche Intelligenz wird bewusst verzichtet. Stattdessen begeistern meisterhafte Kreationen wie die beweglichen Skelett-Kostüme und der legendäre Bühnenschwan, entworfen von Hollywood-Setdesigner Michael Curry (bekannt durch "König der Löwen"). Auch musikalisch bleibt "LUDWIG²" kompromisslos klassisch: Der spätromantische Score ist ohne E-Gitarren oder Keyboards für ein bis zu 90-köpfiges Symphonieorchester konzipiert. "Ludwig ist ein philharmonisches Werk. Wir wollen einen großen, klassischen Klang erzeugen, ohne die musikalische Substanz herunterzurechnen", unterstreicht Markert die künstlerische Philosophie des Verlags.

Ein Akt der Völkerverständigung: Der Siegeszug des Märchenkönigs in Shanghai

Im Dezember 2024 erlebte das Musical einen historischen Meilenstein: Als erste direkt in Deutschland entstandene Produktion überhaupt wurde "LUDWIG²" am renommierten Shanghai Culture Square Theatre gezeigt. Die halbszenische, konzertante Aufführungs-Serie – eine Co-Produktion der Cohns Welt Deutschland GmbH, des Gold & Silber Musikverlags und des Shanghai Culture Square Theatre – entwickelte sich zu einem phänomenalen Triumph. Die Aufführungen zogen nicht nur Tausende chinesische Theaterbegeisterte an, sondern wurden auch zu einem Schauplatz kultureller Diplomatie, bei dem Vertreter des deutschen Generalkonsulats und der Deutschen Schule Shanghai zu Gast waren.

Die Emotionen im 2000 Plätze fassenden Theater in Shanghai waren überwältigend. Produzent Gerd Fischer erinnert sich bewegt an den Premierenabend: "Nach dem letzten Vorhang war es erst still – und dann stand das gesamte Theater auf und sang den Song 'Kalte Sterne' auf Deutsch mit. Die Fans hatten sich Wochen vorher getroffen, um die deutschen Texte einzustudieren. Es gab eine unglaubliche Wertschätzung für die deutsche Sprache, Poesie und Musik". Festspielhaus-Eigentümer Manfred Rietzler berichtet von Szenen am Künstlerausgang: "Nach der Show warteten regelmäßig 300 bis 400 junge Fans, um Autogramme und Fotos zu ergattern. Dass unser bayerischer König Ludwig in China so eine begeisterte Fanbase hat, war ein ganz außergewöhnliches Erlebnis". Die Faszination geht sogar so weit, dass chinesische Fans Deutsch lernen, nach Füssen reisen und den Wunsch hegen, die Heimat Ludwigs persönlich kennenzulernen.

Aufgrund des sensationellen Erfolgs kehrt die Produktion vom 2. bis 10. Dezember 2026 an das Shanghai Culture Square Theatre zurück. Für die neue Spielzeit wurde von der Cohns Welt Deutschland GmbH ein hochkarätiger 22-köpfiger Cast verpflichtet. Mit den "All Stars" der Musicalszene – darunter die Könige Jan Ammann, Odo Krappweis und Gian Marco Schiaretti sowie als Kaiserin Elisabeth Annemieke van Dam und Roberta Valentini – setzt die Produktion neue Maßstäbe. Begleitet wird das Ensemble von der Novus-Classica Camerata Shanghai unter der Leitung von Heinz Walter Florin. Wie groß die Vorfreude in China ist, bewies der Vorverkaufsstart im Juli: Innerhalb von nur drei Tagen waren bereits 51 Prozent aller Tickets verkauft.