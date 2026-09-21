Seit über 21 Jahren erreicht das Musical "LUDWIG²" im Festspielhaus Neuschwanstein Publikum aus aller Welt. Die aktuelle Fassung "Der König ist zurück!" versteht sich als Botschafter der Kunst und rückt die spirituelle Seite des "Märchenkönigs" in den Mittelpunkt. 2027 geht das Musical auf deutsche Gastspielreise.
Im Dezember 2024 wurde das Musical am Shanghai Culture Square Theatre gespielt, wohin es im Dezember diesen Jahres zurückkehrt. In Bayreuth, Bad Kissingen und Kloster Ettal soll die Geschichte des bayerischen Märchenkönigs als konzertante Live-Produktion zu erleben sein. Konkrete Termine für die drei Gastspiele sind bislang nur für Bad Kissingen veröffentlicht (3. und 4. September 2027 im Max Littmann-Saal).
Die Wahl ist alles andere als zufällig. Bayreuth steht für Ludwigs enge Verbindung zu Richard Wagner, dessen musikalisches Schaffen der König nicht nur bewunderte, sondern großzügig förderte. Ohne Ludwig II. wäre die Realisierung des Bayreuther Festspielhauses kaum denkbar gewesen. Bad Kissingen wiederum gehörte zu den Orten, die Ludwig mehrfach besuchte. Und Kloster Ettal führt mitten hinein in jene Landschaft, in der sich mit Schloss Linderhof einer seiner wichtigsten Rückzugs- und Sehnsuchtsorte befindet.
Auf der Bühne soll die konzertante Fassung mit großem Live-Orchester, Videoprojektionen und aufwendiger Bühnentechnik die emotionale und bildgewaltige Welt des Königs entfalten. Zugleich versteht sich die Reise als Botschafterin des eigentlichen "Ludwig²"-Zuhauses: Im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen sind 2027 zusätzlich 63 Vorstellungen des Musicals vorgesehen. Dort, mit Blick auf das Schloss, bleibt der König also weiterhin zu Hause. Die Produktion wurde dort am 11. März 2005 uraufgeführt und ist seit 2016 wieder regelmäßig im Spielplan.
Ein König zwischen Traum und Wirklichkeit
"Ludwig²" erzählt nicht einfach die Biografie eines Monarchen. Im Mittelpunkt steht ein junger Mann, der früh in eine Rolle gezwungen wird, die kaum zu seinem Wesen passt. Nach dem Tod seines Vaters wird der gerade 18-jährige Ludwig König von Bayern. Während Militär, Minister und politische Gegner darauf hoffen, den unerfahrenen Herrscher lenken zu können, entwickelt dieser seine ganz eigene Vorstellung vom Leben: Er verabscheut den Krieg, liebt Musik, Poesie, Natur und Architektur und träumt von einer Welt, in der Kunst und Schönheit mehr zählen als Macht und politisches Kalkül.
Eine wichtige Rolle spielt dabei seine Gouvernante Sybille Meilhaus, die dem einsamen Kind eine Gegenwelt eröffnet: die Welt der Sagen, der Poesie und der Musik Richard Wagners. Später wird der Komponist zum großen künstlerischen Fixpunkt des Königs. Gleichzeitig begleitet ihn die enge Seelenfreundschaft mit Elisabeth von Österreich, genannt Sisi. Zwischen politischem Druck, unerfüllter Liebe, künstlerischen Visionen und zunehmender Isolation verliert Ludwig immer stärker den Boden unter den Füßen. Am Ende steht der rätselhafte Tod des Königs im Starnberger See.
Zwischen christlichem König und mystischer Traumwelt
Auch wenn "Ludwig²" kein religiöses Musical im engeren Sinn ist, durchzieht Spiritualität die Geschichte. Ludwig erscheint als ein zutiefst empfindsamer Mensch auf der Suche nach einer Wirklichkeit, die größer ist als höfische Etikette, politische Macht und gesellschaftliche Erwartungen. Seine Sehnsucht richtet sich auf Schönheit, Natur, Kunst und eine Art innere Freiheit. Die Produzenten beschreiben ihn ausdrücklich als visionären, friedliebenden und der Kunst zugewandten König.
Dazu passt ein überliefertes Ludwig-Zitat, das auf der offiziellen Musical-Seite aufgegriffen wird: "Dort oben auf freier Bergeshöhe ist die Seele dem Schöpfer näher". Der Satz verbindet die Naturerfahrung des Königs mit einer religiösen Vorstellung: Die Berge werden zum Gegenort zur bedrückenden Welt des Hofes, zur Nähe zum Schöpfer und damit zu einem Raum geistiger Freiheit.
Gleichzeitig steht Ludwigs Spiritualität im Stück neben Mythen, Sagen und Wagners romantischer Kunstwelt. Das Christliche, das Märchenhafte und das Mystische gehen ineinander über. So wird aus dem historischen König eine Figur, die weniger nach politischer Macht als nach einem persönlichen Paradies sucht. Seine Schlösser und seine Kunst erscheinen dabei als Versuch, diese innere Welt sichtbar werden zu lassen.
Genau darin liegt vielleicht die anhaltende Faszination von "Ludwig²": Der König wird nicht nur als "Märchenkönig" gezeigt, sondern als Mensch zwischen Glauben und Fantasie, Pflicht und Freiheit, Einsamkeit und Sehnsucht. 2027 bekommt diese Suche eine neue Bühne – in Bayreuth, Bad Kissingen und Ettal ebenso wie weiterhin am Forggensee.
Nur wenige hundert Meter Luftlinie trennen das Festspielhaus Neuschwanstein von Schloss Neuschwanstein, dem weltberühmten Monument des bayerischen Königs. Um diesen Sehnsuchtsort der Romantik zu verwirklichen, wurde in einer dreimonatigen Kraftanstrengung mit unzähligen Lkw-Ladungen eine eigene Halbinsel im Forggensee aufgeschüttet. Heute steht hier ein Theaterbau von atemberaubenden Ausmaßen: Das Auditorium fasst 1.380 Zuschauer, die auf einer speziell entwickelten Holzbestuhlung Platz nehmen. "Keine Kinosessel, sondern spärliche Holzbeschulung, die einen ganz besonderen Sound macht und eine einzigartige Atmosphäre erzeugt", erklärt Martin Markert, künstlerischer Leiter des Gold & Silber Musikverlags, Co-Regisseur und Darsteller im Stück.
Die Bühne selbst sprengt gewohnte Maßstäbe. Mit einer 27 Meter breiten Drehbühne, einem 25 Meter hohen Bühnenturm und Kulissen von bis zu 12 Metern Höhe bietet das Haus Möglichkeiten, die im modernen Musicaltheater ihresgleichen suchen. Ein Highlight ist der handgemalte Rundhorizont – die sogenannte "Himalaya-Bergkulisse" –, die innerhalb von Sekunden durchgezogen werden kann und dem Publikum das Gefühl vermittelt, direkt in die bayerische Alpenwelt zu blicken. Weltbekannt ist das Haus jedoch für ein technisches Meisterwerk: das 90.000 Liter fassende Wasserbecken im Bühnenboden, das für die dramatische Todesszene Ludwigs hydraulisch ausgefahren wird. "In dieser Dimension existiert das in Deutschland nur noch einmal im Friedrichstadt-Palast, aber dort nur knöcheltief", betont Markert.
Künstlerisch setzt die Produktion auf traditionelle Theaterkunst statt digitaler Effekte. Auf LED-Wände oder künstliche Intelligenz wird bewusst verzichtet. Stattdessen begeistern meisterhafte Kreationen wie die beweglichen Skelett-Kostüme und der legendäre Bühnenschwan, entworfen von Hollywood-Setdesigner Michael Curry (bekannt durch "König der Löwen"). Auch musikalisch bleibt "LUDWIG²" kompromisslos klassisch: Der spätromantische Score ist ohne E-Gitarren oder Keyboards für ein bis zu 90-köpfiges Symphonieorchester konzipiert. "Ludwig ist ein philharmonisches Werk. Wir wollen einen großen, klassischen Klang erzeugen, ohne die musikalische Substanz herunterzurechnen", unterstreicht Markert die künstlerische Philosophie des Verlags.
Ein Akt der Völkerverständigung: Der Siegeszug des Märchenkönigs in Shanghai
Im Dezember 2024 erlebte das Musical einen historischen Meilenstein: Als erste direkt in Deutschland entstandene Produktion überhaupt wurde "LUDWIG²" am renommierten Shanghai Culture Square Theatre gezeigt. Die halbszenische, konzertante Aufführungs-Serie – eine Co-Produktion der Cohns Welt Deutschland GmbH, des Gold & Silber Musikverlags und des Shanghai Culture Square Theatre – entwickelte sich zu einem phänomenalen Triumph. Die Aufführungen zogen nicht nur Tausende chinesische Theaterbegeisterte an, sondern wurden auch zu einem Schauplatz kultureller Diplomatie, bei dem Vertreter des deutschen Generalkonsulats und der Deutschen Schule Shanghai zu Gast waren.
Die Emotionen im 2000 Plätze fassenden Theater in Shanghai waren überwältigend. Produzent Gerd Fischer erinnert sich bewegt an den Premierenabend: "Nach dem letzten Vorhang war es erst still – und dann stand das gesamte Theater auf und sang den Song 'Kalte Sterne' auf Deutsch mit. Die Fans hatten sich Wochen vorher getroffen, um die deutschen Texte einzustudieren. Es gab eine unglaubliche Wertschätzung für die deutsche Sprache, Poesie und Musik". Festspielhaus-Eigentümer Manfred Rietzler berichtet von Szenen am Künstlerausgang: "Nach der Show warteten regelmäßig 300 bis 400 junge Fans, um Autogramme und Fotos zu ergattern. Dass unser bayerischer König Ludwig in China so eine begeisterte Fanbase hat, war ein ganz außergewöhnliches Erlebnis". Die Faszination geht sogar so weit, dass chinesische Fans Deutsch lernen, nach Füssen reisen und den Wunsch hegen, die Heimat Ludwigs persönlich kennenzulernen.
Aufgrund des sensationellen Erfolgs kehrt die Produktion vom 2. bis 10. Dezember 2026 an das Shanghai Culture Square Theatre zurück. Für die neue Spielzeit wurde von der Cohns Welt Deutschland GmbH ein hochkarätiger 22-köpfiger Cast verpflichtet. Mit den "All Stars" der Musicalszene – darunter die Könige Jan Ammann, Odo Krappweis und Gian Marco Schiaretti sowie als Kaiserin Elisabeth Annemieke van Dam und Roberta Valentini – setzt die Produktion neue Maßstäbe. Begleitet wird das Ensemble von der Novus-Classica Camerata Shanghai unter der Leitung von Heinz Walter Florin. Wie groß die Vorfreude in China ist, bewies der Vorverkaufsstart im Juli: Innerhalb von nur drei Tagen waren bereits 51 Prozent aller Tickets verkauft.
Spirituelle Identifikation der Darsteller
Für die Hauptdarsteller ist die Verkörperung König Ludwigs II. weit mehr als eine schauspielerische Aufgabe – es ist eine tief empfundene Herzensangelegenheit und eine spirituelle Erfahrung. Jan Ammann, der den König seit der Uraufführung 2005 interpretiert, verbindet eine fast schicksalhafte Beziehung mit dem Monarchen. Er besitzt mit 1,93 Metern nicht nur exakt das gleiche Körpermaß wie der König, sondern feiert auch am selben Tag Geburtstag (25. August). Als ihn Komponist Franz Hummel 2005 beim Vorsingen zur Seite nahm und sagte "Du bist der König", begann für Ammann eine lebensverändernde Reise.
Ammann beschreibt seine emotionale Bindung an die Rolle und den Ort mit großer Eindringlichkeit: "Wo hat man das Glück, einen Charakter zu porträtieren, für den man so viel Liebe empfindet, an einem Ort, den man aus ganzem Herzen liebt? Wenn ich in Füssen ankomme, fällt mein gesamter beruflicher Stress ab. Ich darf hier authentisch sein und mein Herz ganz frei fließen lassen". In der Interpretation der Schlüsselszene und des Songs "Kalte Sterne" sieht Ammann den emotionalen Wendepunkt Ludwigs: "Es ist ein Aufbruch und das Durchtreten in eine neue Dimension. Ludwig war ein Pazifist und Visionär, der seiner Zeit weit voraus war". Geleitet von einem Rat seines Mentors Norman Shetler – "Nichts wolle!" – hat Ammann gelernt, auf der Bühne loszulassen: "Wenn man das Erlernte vergisst und einfach loslässt, ist man nicht mehr der Beharrliche, sondern man lässt zu, dass die Musik durch einen hindurchfließt. Man darf selbst das Instrument sein".
Auch Martin Markert, der in den Aufführungen als Schattenmann und Prinz auf der Bühne steht und im Festspielhaus auch den König verkörpert, spiegelt diese spirituelle Tiefe. Er betont, wie sehr die zeitlose Botschaft des Stücks – die Hinwendung zu Schönheit, Kunst, Natur und Frieden – die Darsteller und das Publikum gleichermaßen berührt. Ludwigs Idealismus und sein Widerstand gegen die Brutalität seiner Zeit bieten in einer von Krisen geprägten Welt einen Zufluchtsort für das Seelenheil.
Gastspiele in Bayreuth und Bad Kissingen
Die Begeisterung über den großen Erfolg in China weckte auch im deutschsprachigen Raum den Wunsch nach einem besonderen Konzerterlebnis. Da viele deutsche Fans die eigens für Shanghai arrangierte, hochintensive Fassung mit großem Orchester erleben wollten, entschied sich das Produzententeam um Gerd Fischer, dieses Format als exklusive Gastspiel-Reihe nach Deutschland zu bringen.
"Wir hatten viele Anfragen von Fans, die sich beklagten, dass die Shanghai-Fassung nur in China zu sehen war. Deshalb bringen wir diese symphonische Version nun an ausgewählte, historische Kulturstätten in Deutschland", erläutert Produzent Gerd Fischer. Die Wahl der Gastspielorte ist dabei historisch tief verwurzelt:
Bad Kissingen: König Ludwig II. verweilte selbst mehrfach zur Sommerfrische und Kur im weltberühmten bayerischen Staatsbad. Die Stadt empfängt die Produktion für eine einwöchige Spielzeit im historischen Regentenbau mit offenen Armen.
Bayreuth: In der Festspielstadt Richard Wagners – dem Ort, der ohne die mäzenatische Unterstützung König Ludwigs II. niemals in dieser Form entstanden wäre – entfaltet das Musical im Spätsommer eine ganz besondere historische Magie.
Gespielt wird die Shanghai-Fassung mit einem erlesenen Ensemble von rund 15 Solisten und großem Orchester. Diese Gastspiele dienen zugleich als kulturelle Botschafter für das Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen – das stolze "Home of Ludwig" –, in dem das Hauptmusical mit all seinen spektakulären Bühneneffekten weiterhin als feste Dauerbespielung verankert bleibt.
Naturerlebnis und der Kneipp-Meilenstein
Die Faszination für König Ludwig II. und das Festspielhaus Neuschwanstein ist für die Stadt Füssen und die gesamte Region Ostallgäu ein unersetzlicher wirtschaftlicher und touristischer Anker. Wie Füssens Tourismusdirektor Stefan Fredlmeier betont, profitiert die Region von einem einzigartigen Dreiklang aus imponierender Naturkulisse, hochkarätiger Kultur und gesundheitlicher Kompetenz.
Einen historischen Meilenstein konnte Füssen vor kurzem feiern: Das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration (StMI) zeichnete die Stadt offiziell als Kneipp-Heilbad aus – Füssen ist damit das erste neu prädikatisierte Kneipp-Heilbad in Bayern seit mehr als 20 Jahren. "Sebastian Kneipp war für viele lange Zeit etwas angestaubt. Wir haben die Kneipp-Philosophie völlig neu und modern interpretiert, indem wir sie mit dem hochaktuellen Thema Schlafgesundheit verknüpft haben", erklärt Fredlmeier.
Gemeinsam mit der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München wurde in einer wissenschaftlichen Studie die Wirksamkeit einer dreiwöchigen Kneipp-basierten Schlaf-Kompaktkur nachgewiesen. Mit zertifizierten Schlafgastgebern und medizinischer Begleitung bietet Füssen Betroffenen von lebensbedingten Schlafstörungen nachhaltige Hilfe. "Kneipp ist eine heimische Naturheilkunde von genauso hohem Wert wie die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM). Durch den Fokus auf Schlafgesundheit hat das Thema einen gewaltigen Schwung erhalten", so Fredlmeier.
Zusammen mit den historischen Wurzeln des Lauten- und Geigenbaus, der romantischen Alpenkulisse und der Strahlkraft von Schloss Neuschwanstein bildet dieses Gesundheitsangebot eine unvergleichliche Erlebnisfülle für Gäste aus dem In- und Ausland. Der Landrat des Landkreises Ostallgäu würdigt das Festspielhaus als "kulturellen Leuchtturm und internationalen Exportschlager", der die Schönheit der Allgäuer Heimat weit über die Landesgrenzen hinaus nach Asien und in die ganze Welt trägt.