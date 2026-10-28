München (epd). Gedenken für die, die kaum jemand kannte: Ein Gottesdienst in der evangelischen St. Markuskirche erinnert am Montag (9. November) an die rund 100 verstorbenen obdachlosen Menschen in München des vergangenen Jahres. Viele von ihnen seien am Lebensende allein, ohne Familie oder enge Bezugspersonen, teilte der Katholische Männerfürsorgeverein München am Mittwoch mit. Um sie in Würde zu verabschieden, laden zehn Träger der Wohnungslosenhilfe zu dem Gottesdienst mit Stadtdekan Bernhard Liess und dem Pfarrer des katholischen Pfarrverbands Mariahilf, Michael Schlosser, ein.

Rund 13.500 Frauen, Männer und Kinder sind laut Mitteilung derzeit in München akut wohnungslos, rund 340 von ihnen leben auf der Straße. Manche seien "gesundheitlich schwer angeschlagen und vorzeitig gealtert, in diesem Jahr machte nicht nur die Kälte im Winter, sondern auch die extreme Hitze vielen Menschen auf der Straße schwer zu schaffen", erklärte der Männerfürsorgeverein.

Für jeden Namen eine Kerze

Zu dem Gottesdienst sind Mitarbeitende und Ehrenamtliche der Obdachlosen-Einrichtungen eingeladen, ebenso Kontaktpersonen, Bekannte oder Familienangehörige. Im Rahmen der Feier werden die Namen der Verstorbenen verlesen und für jede oder jeden eine Kerze angezündet, hieß es.