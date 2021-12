Nürnberg (epd). Passanten und Reisende müssen auch in diesem Jahr wieder auf den traditionellen ökumenischen Gottesdienst am Heiligen Abend (Freitag, 24. Dezember) in der Halle des Nürnberger Hauptbahnhofs verzichten. Die Feier könne auch im zweiten Corona-Jahr nicht stattfinden, teilte die evangelische Stadtmission am Montag mit. Anstelle des Gottesdienstes werde ein sogenannter "Bound" mit dem Titel "Weihnachten im Hauptbahnhof" per App abrufbar sein. Mit dem "Actionbound" könnten die Nutzerinnen und Nutzer einen digitalen Mitmach-Gottesdienst feiern.

Mit Hilfe des Bounds erreiche man spielerische Mitmachaktionen sowie Video- und Audiostreams, die von der Katholischen Stadtkirche und der Stadtmission Nürnberg aufbereitet worden seien. Auch Beiträge des Nürnberger Christkinds und des Bezirksposaunenchors seien Teil des weihnachtlichen Digitalpaketes. Die Actionbound-App ist für alle Betriebssysteme in den App-Stores verfügbar. Auf Plakaten in und um den Hauptbahnhof finden Passanten in der Weihnachtswoche den QR-Code, der sie direkt zur App führt.

Außerdem werden am 24. Dezember 500 frankierte, versandfertige Weihnachtspostkarten im Bahnhof an Reisende verschenkt. So soll auch ohne ökumenischen Präsenzgottesdienst die weihnachtliche Botschaft möglichst viele Menschen erreichen, heißt es in der Mitteilung.

Der Weihnachtsgottesdienst im Hauptbahnhof wurde bis zur Pandemie seit Jahrzehnten am Heiligen Abend gefeiert. Seit 2015 kümmern sich die Stadtmission Nürnberg und die Katholischen Stadtkirche um die Ausrichtung.