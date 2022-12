Hersbruck (epd). An die Treffen der Rinderhirten im Nürnberger Land erinnerte der "Hirtentag" im Hersbrucker Hirtenmuseum am Dreikönigstag. Der bunte Markt findet im neuen Jahr am Freitag, 6. Januar, von 10 bis 17 Uhr statt, teilte das Museum mit. Den "Obersten", wie der Tag auch genannt werde, feiere das Museum heuer zum 50. Mal. Den Beruf des Gemeindehirten gibt es schon lange nicht mehr. Die Tradition der Hirtentreffen, die zum Musizieren und zum Erfahrungsaustausch stattfanden, werde aber seit 1973 in Form des Hirtentags fortgeführt.

Das neue Jahr wird mit dem lauten "Patschen" der Ringelpeitschen um 11 Uhr vor dem Museum begrüßt. Es kommen Gäste, die das Patschen oder Schnalzen mit Peitschen in besonderer Form pflegen. Zum ersten Mal sind die "Urzeln" dabei, die einen Brauch aus Siebenbürgen vorstellen.

Mit Musikprogramm, Kamelereiten im Garten, Spezialitäten aus der Museumsküche, einem Markt für Kunsthandwerk und anderen Angeboten werde der Tag begangen, heißt es in der Mitteilung. Weitere Informationen finden sich auf der Seite www.deutsches-hirtenmuseum.de.