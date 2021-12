Nürnberg (epd). Bei der ökumenischen Weihnachtsbaumaktion der Hochschulgemeinden in Nürnberg sind in den vergangenen drei Wochen 1.300 Päckchen zusammengekommen. Außerdem seien 1.500 Euro Spenden geflossen, teilte die katholische Stadtkirche am Donnerstag mit. Die Katholische Hochschulgemeinde (KHG) und die Evangelische Studierendengemeinde (ESG) in Nürnberg werden in diesen Tagen die Geschenke an Einrichtungen für bedürftige Menschen verteilen. Die meisten Geschenke gingen wieder an Flüchtlinge, aber auch die Ökumenische Wärmestube, die Straßenambulanz und Obdachlosenpensionen würden bedacht, sagte Hochschulseelsorgerin Bettina Hornung von der KHG.

Die Päckchen haben Studierende und Mitarbeitende aus Lehre und Verwaltung von acht Nürnberger Hochschulstandorten abgegeben. "Wir achten darauf, dass es sinnvolle Geschenke sind, und sprechen im Vorfeld mit den Einrichtungsleitern", so Michael Albrecht von der KHG. "Viele legen noch eine Karte mit persönlichen Grüßen dazu, für die Beschenkten ist das eine tolle Geste: Sie sehen, dass jemand gerade auch an Weihnachten an sie denkt."

Seit Beginn der Aktion im Jahr 2010 seien mehr als 15.000 Geschenke verteilt worden, teilten die Studierendengemeinden mit.