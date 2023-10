Nürnberg (epd). Der Bayerische Jugendring (BJR) hat bei seiner Vollversammlung Forderungen zu sexueller Orientierung, geschlechtlicher Identität und amouröser Vielfalt erhoben. So solle die bayerische Landesverfassung um das Merkmal der sexuellen und geschlechtlichen Identität erweitert werden, mahnten die Delegierten laut einer Mitteilung vom Sonntag bei der Vollversammlung in Nürnberg. Queere Interessenvertretungen benötigten finanzielle Förderung.

Zudem solle es Empfehlungen zum geschlechtersensiblen Sprachgebrauch in Verwaltungen, Behörden, Lehrmaterialien sowie im Schriftverkehr und amtlichen Dokumenten geben. Die Staatsregierung wird aufgefordert, jährlich einen "Regenbogenempfang" zu veranstalten.

Laut einer Befragung des Instituts für Diversity- und Antidiskriminierungsforschung (IDA) und der Hochschule Fresenius im Auftrag des Bayerischen Jugendrings (BJR) seien Menschen mit einer von der Mehrheit abweichenden sexuellen Identität in nahezu allen Lebensbereichen von Diskriminierung und Gewalterfahrungen betroffen. Von über 2.000 Befragten zwischen 14 und 27 Jahren hätten 94 Prozent von solchen Erfahrungen berichtet, hieß es in der Mitteilung weiter. Diskriminierung finde in der Schule, in der Öffentlichkeit, im Internet und im Familienkreis statt.

Der BJR-Queer-Beauftragte Patrick Wolf sagte, es brauche dringend mehr Ressourcen für eine Koordinationsstelle queerer Jugendarbeit in Bayern. Junge Menschen müssten die Möglichkeit haben, sich selbst zu entfalten und in einer unterstützenden Umgebung aufzuwachsen - unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität.

Der BJR ist nach eigenen Angaben die Arbeitsgemeinschaft der 36 landesweiten und 39 überregional tätigen Jugendverbände sowie von 311 örtlichen Jugendgruppen in Bayern. Seine Mitgliedsorganisationen erreichen mit ihren Angeboten mehr als zwei Drittel aller Kinder und Jugendlichen im Freistaat.