Hochzeit

Kirchenaktion "Einfach heiraten": "Spontan heißt nicht, dass es weniger wichtig wäre"

Eine Hochzeit zu organisieren ist mit viel Aufwand und meist hohen Kosten verbunden. Nicht so bei Spontanhochzeiten: Liebende Paare können am 23. März in zwölf evangelischen Kirchen ohne Voranmeldung vor den Traualtar treten.