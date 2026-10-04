Ramsberg (epd). Es geht ums Begegnen und Kennenlernen: Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher aus den drei fränkischen Dekanaten Gunzenhausen, Pappenheim und Weißenburg treffen sich am 10. Oktober in Ramsberg zur gemeinsamen Schifffahrt auf dem Brombachsee. Die Ansbach-Würzburger Regionalbischöfin Gisela Bornowski sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd), die Dekanatsbezirke befänden sich aktuell in einem laufenden Fusionsprozess, spätestens Januar 2028 soll der Zusammenschluss greifen.

Neben der Weißenburger Dekanin Ingrid Gottwald-Weber, dem Gunzenhausener Dekan Christian Aschoff und der Pappenheimer Dekanin Sonja Scherle-Schobel sind bei der gemeinsamen Schifffahrt auch die Nürnberger Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern und ihre Ansbacher Amtskollegin Bornowski mit dabei. Bisher wäre die Fusion der Dekanate vergleichsweise komplizierter, weil sie in verschiedenen Kirchenkreisen liegen. Die drei fränkischen Kirchenkreise jedoch fusionieren selbst zum 1. Januar 2027 zu einem großen.

Das künftige Dekanat wird dann nahezu deckungsgleich mit dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen sein.