"Ach, guck, den Rock, den mochte ich." Meine Oma zeigt auf ein Foto. Ich bin sechs oder sieben Jahre alt und finde überhaupt nicht schön, was meine Oma auf dem Foto anhat. Wir sitzen auf dem Sofa. Das große schwere Fotoalbum auf ihrem Schoß. So eins mit dünnen, halbdurchsichtigen Seiten, die so knistern beim Umblättern. "Den Rock hab ich mir im Urlaub in Italien gekauft. In der Zeit waren der Opa und ich sehr glücklich." Ich mochte den Rock immer noch nicht, aber ich habe es geliebt, dass meine Oma mich in ihr vergangenes Leben mitgenommen hat. Heute, als Erwachsene, mache ich das auch manchmal. Rückschau halten. Ich hole aus dem Schrank ein Fotoalbum – ja, ich habe so was noch. Und dann blättere ich durch mein Leben. Ich fühle den Stoff der Kleider, die ich getragen habe, ich schlendere durch die Städte, in denen ich gelebt habe, ich vermisse Menschen, die ich auf den Bildern sehe und die heute nicht mehr da sind. Wenn mein Leben so vor mir ausgebreitet ist, werde ich nachdenklich: Was wäre gewesen, wenn meine Mutter länger gelebt hätte? Habe ich die guten Jahre damals genug ausgekostet?

Auf das Leben zurückschauen. Mit oder ohne Fotoalbum. Zum Beispiel am Jahresende oder vor einem runden Geburtstag. Besonders in der Lebensmitte. Wenn schon ein gutes Stück des Lebenswegs gegangen ist und ein Plateau erreicht, von dem aus man zurückschauen kann. In der Mitte des Lebens ziehen wir oft Bilanz und fragen: Wie war das damals? Wie war ich? Wie waren wir?

Der (t)reulose Verwalter

Im Lukasevangelium erzählt Jesus von einem Verwalter, der wahrscheinlich auch in der Mitte seines Lebens war. Aber von Rückschau keine Spur, obwohl er wirklich Anlass dazu hätte. Der Verwalter hat Geld von seinem Chef veruntreut, der Chef hat es rausgefunden und stellt ihn zur Rede:

"Was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung; denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein." Da sprach der Verwalter bei sich selbst: "Was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt; graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde." Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und sprach zu dem ersten: "Wie viel bist du meinem Herrn schuldig?" Der sprach: "Hundert Fass Öl." Und er sprach zu ihm: "Nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs fünfzig." Danach sprach er zu dem zweiten: "Du aber, wie viel bist du schuldig?" Der sprach: "Hundert Sack Weizen." Er sprach zu ihm: "Nimm deinen Schuldschein und schreib achtzig." Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. (Lukas 16, 1b-8)

Der Verwalter hat es beruflich zu etwas gebracht, aber er hat es mit den Zahlen nicht so genau genommen. Jetzt, in seiner Lebensmitte, steht er ohne Job da, ohne Auskommen. Der Verwalter steckt zwar in einer Midlife-Crisis, aber er liegt nachts nicht wach im Bett und grübelt: "Hätte ich damals doch den anderen Job angenommen. Dann wäre das alles nicht passiert." Der Verwalter fährt nicht mit seinen Gedanken Karussell: "Vielleicht hätte ich von mir aus zum Chef gehen sollen. Dann hätten wir zusammen eine Strategie überlegen können." Nichts von alledem. Der Verwalter scheint mit sich im Reinen: Nein, ich bereue nichts. Non, je ne regrette rien.

Edith Piaf zieht Bilanz ohne Bedauern, mit Lust auf das Leben, das noch auf sie wartet. Für manche, die in der Lebensmitte zurückschauen, ist das ähnlich. Sie sind auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und stolz: Alles richtig gemacht! Oder sie genießen die Freiheit, seit die Kinder aus dem Haus sind. Der Blick zurück auf die Familienzeit macht sie froh und jetzt kann nochmal etwas Neues beginnen. Andere stimmen nicht so leicht in das Lied von Edith Piaf ein. Weil bei ihnen eben nicht alles fein ist. Vielleicht hast du keinen Kontakt mehr zu deinem Bruder seit der Erbstreit vor Gericht gegangen ist. Es zerreißt dir das Herz, dass ihr euch nicht mehr sprecht. Eure Kindheit, eure Jugend, all die geteilten Jahre – als wäre das nichts mehr wert. Du verlässt abends das Büro und immer öfter begleitet dich die Unzufriedenheit nachhause. Sie flüstert dir ins Ohr: "Eigentlich hast du dir dein Berufsleben anders vorgestellt, oder?! Das kann es doch nicht gewesen sein."

"Hätte ich etwas anders machen können?", "Hätte ich mich anders entscheiden sollen?" Liebe Hörerinnen und Hörer, ich kenne solche Fragen. In der Lebensmitte quält sich mancher damit. Spürt das nagende Gefühl der Reue: Es sollte eigentlich anders sein. Das kann einem den Schlaf rauben, vor allem, wenn ich das, was ist, nicht mehr ändern kann. Barbara Bleisch, eine Schweizer Philosophin, fragt solche schlaflosen Menschen freundlich, ob sie sich wirklich selbst kritisieren müssen. Denn meistens hatten wir für unsere Entscheidungen Gründe, unabhängig davon, wie wir sie heute beurteilen. Bleisch sagt: "Wir können noch so intensiv im stillen Kämmerlein vor uns hin brüten, letztlich, muss man das Leben erfahren, ausprobieren und scheitern, um hoffentlich klüger und lebensgewandter in die Zukunft zu schreiten. Das sollte uns unserer Vergangenheit und unseren Entscheidungen gegenüber versöhnlicher stimmen."[i]

Der Gedanke entlockt mir vielleicht noch kein: "Je ne regrette rien." Aber er zeigt eine Perspektive, um Frieden zu schließen mit dem, was war. Wo der Blick zurück versöhnlich ist, da gelingt es auch leichter, offen zu bleiben für das, was kommt. Mehr noch: die Zukunft bewusst zu gestalten.

Klug handeln

Die Zukunft bewusst gestalten. Genau das ist es, was der Verwalter im Lukasevangelium macht. Der muss sich erst gar nicht mit sich aussöhnen. Nachdem ihm gekündigt worden ist, überlegt er sofort, was er als nächstes tun soll. Er kennt sich und weiß: Er will unter keinen Umständen völlig verarmen und zum Outlaw werden. Er braucht Bekannte, die ihn mal zum Essen einladen. Freunde, die einen Abend mit ihm verbringen. Ein soziales Netz. Damit das möglich wird, erlässt der Verwalter den Schuldnern seines Chefs einen Teil ihrer Schulden. Nicht nur so ein paar Euro. Fünfzig Fass Öl, zwanzig Sack Weizen. Das sind richtig große Summen.

Ob der Plan für den Verwalter aufgegangen ist? Ob die Schuldner ihm wirklich Gastfreundschaft gewährt haben? Im Lukasevangelium bleibt die Frage offen. Was stattdessen erzählt wird: Der Chef zieht den Verwalter für den erneuten Betrug nicht zur Rechnung. Im Gegenteil: "Der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte." Der Betrug wird klug und damit gutgeheißen. In mir sträubt sich alles, wenn ich das höre. Das kann doch nicht wahr sein, es ist einfach nicht gerecht! Aber so steht es in der Bibel. Stört mich, ärgert mich. Weil das doch heißt: Irgendwie scheint es egal zu sein, ob ich mich an Recht und Gesetz halte. Dann muss ich bei der Steuer gar nicht alles so genau angeben. Die Miete nicht überweisen.

Blick nach vorn

Manche Theologinnen wollen meinen Unmut bremsen und erklären die Erzählung aus dem Lukasevangelium so: Im ersten Jahrhundert nach Christus hatte die römische Besatzungsmacht das jüdische Wirtschaftssystem so umgebaut, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer geworden sind. Die Schuldner waren in einem ausbeuterischen System gefangen. Daraus hat sie der Verwalter befreit. Er hat also eigentlich etwas Gutes getan und dafür wird er gelobt. – Ja, ich sehe den Punkt, aber so richtig überzeugt bin ich nicht. Betrug in einem ungerechten System bleibt Betrug.

Andere legen das Gleichnis so aus, dass der Chef gar nicht den Betrug lobt, sondern die Art und Weise, wie der Verwalter gehandelt hat: Er hat kapiert, dass es Spitz auf Knopf steht und hat eine klare Entscheidung getroffen. Diese Entschlossenheit ist es, die gelobt wird. Das ist überhaupt der Grund, so die Ausleger, warum Jesus das Gleichnis vom Verwalter erzählt. Jesus will zeigen, dass es drauf ankommt, die Zeichen der Zeit zu erkennen und beherzt zu handeln. Das überzeugt mich auch nicht vollkommen. Betrug bleibt Betrug, auch wenn er noch so beherzt begangen wird. Aber es ist schon etwas Wahres dran: Entschlossenes Handeln ist eindrücklich. Barbara Bleisch richtet auch den Fokus darauf. Sie beobachtet, dass Menschen in der Mitte des Lebens eine oft erstaunliche Tatkraft zeigen. Eine ungekannte Energie, die für einen Neuanfang genutzt wird. In der Lebensmitte treffen wir oft weitreichende Entscheidungen, auch wenn wir nicht abschätzen können, wohin sie führen.

Nach Bleisch handeln die Menschen entschlossen, weil sie "Kenntlichkeit"[ii] gewonnen haben, d.h. sie kennen sich selbst besser und werden für andere deutlicher erkennbar. Bei mir zum Beispiel war es so, dass ich lange Zeit gern Schriftstellerin sein wollte. Ich habe mir vorgestellt, dass in der Bahnhofsbuchhandlung Stapel von meinen Romanen liegen, mit roten Bestselleraufklebern. Heute weiß ich, ganz egal, ob ich überhaupt gute Romane schreiben könnte: Seite um Seite Text produzieren? Allein? Den ganzen Tag am Schreibtisch? Nie im Leben. Jedenfalls nicht in meinem. Ich brauche den Austausch mit den Studierenden an der Hochschule, mit Kolleginnen und Kollegen, ich muss merken, dass ich zusammen mit anderen etwas bewegen und gestalten kann. Darin bin ich mir kenntlich geworden. Diese Kenntlichkeit hilft mir, manche Projekte tatkräftiger anzupacken. Meinen Blick entschlossener nach vorn zu richten.

Das Zukunfts-Ich

Der Verwalter aus dem Lukasevangelium hat nach vorn geschaut. Ich frage mich: Wohin genau? Zum gemeinsamen Abendessen mit den Schuldnern? Oder auch zu dem Moment, wo der Chef von dem erneuten Betrug erfährt? Oder sogar zu dem Moment, wenn er selbst in 5 oder 10 Jahren auf sein Leben zurückschaut? Das ist jedenfalls eine Frage, die bei wichtigen Lebensentscheidungen hilfreich sein kann: Wie werde ich in der Zukunft auf meine jetzige Situation schauen. Was würde mein Zukunfts-Ich tun? Franca Cerutti, eine Psychologin und Podcasterin, nennt das Zukunfts-Ich die "innere Oma".[iii] Sie meint damit eine Version von mir, die viel Lebenserfahrung gesammelt hat, im besten Sinne weise ist und mich aus dieser Perspektive bei aktuellen Entscheidungen gut beraten kann. Ich kenne das von mir: Es gab eine Zeit, da schien es mir undenkbar, die kaputte Beziehung zu meiner Freundin wieder aufzunehmen. Zu viele Verletzungen, zu viel Unausgesprochenes. Wie sollten wir je wieder zusammen lachen, so alltägliche Dinge tun wie Plätzchen backen oder ins Kino gehen. In der anscheinend unlösbaren Situation erinnert mich mein Zukunfts-Ich: Es sind die Verbindungen zu anderen Menschen, die mich im Leben tragen. Ein erstes Treffen mit der Freundin nach der langen Funkstille, das wird sicher nicht entspannt sein. Wir werden uns zwischendrin anschweigen, vielleicht weinen. Aber womöglich liegt genau da der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Neu und lebendig.

Mein Zukunfts-Ich hilft mir herauszufinden, was wirklich zählt. Nicht nur im Privaten. Meine innere Oma und ich sind uns einig, dass für unsere freiheitliche Gesellschaft die Demokratie absolut zentral ist. Wenn bei mir in Nürnberg eine Demonstration gegen Rechtspopulismus stattfindet oder eine Diskussion über Frieden zwischen den Religionen. Dann gibt mir meine innere Oma manchmal einen Schubs. Der Blick aus der Zukunft, die Frage "Wofür will ich mich eingesetzt haben?", die lässt mich entschlossener handeln.

Das Jüngste Gericht

Vom Ende her auf das Leben schauen und Bilanz ziehen. In der christlichen Tradition ist das mit der Vorstellung vom Jüngsten Gericht verbunden. Im Übergang vom Zeitlichen ins Ewige sieht Gott das Leben jedes Menschen an. Mit den Worten des Apostels Paulus: "Wir werden alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi." (2 Kor 5, 10a)

Die Menschen im Mittelalter haben sich diese Szenerie dramatisch ausgemalt. Auf vielen Gemälden ist es zu sehen: Christus sitzt in der Mitte auf dem Richterstuhl, zu seiner Rechten werden die Freigesprochenen in den Himmel hinaufbegleitet, auf allen Gesichtern ein seliges Lächeln. Auf der linken Seite von Christus werden die Verdammten hinunter gestoßen in die Flammen der Hölle. Aus weit aufgerissenen Mündern Schreie der Angst. Im Bild vom Jüngsten Gericht kommt auch der Wunsch zum Ausdruck, dass das, was in dieser Welt ungerecht ist und bleibt, dass das einmal zurechtgerückt wird. Ich kann die Kriegstreiber auf dieser Welt nicht stoppen, umso mehr hoffe ich, dass die Menschen, die sich jeden Tag in Bunkern verstecken müssen, wenigsten in der Ewigkeit Frieden finden. Zugleich erschreckt mich das Bild vom Jüngsten Gericht, denn, konsequent zu Ende gedacht, bedeutet es eben auch, dass Menschen in die Hölle kommen. Dass auch ich in die Hölle kommen kann. Diese Vorstellung hat Menschen immer wieder so große Angst eingejagt, dass sie Gott inständig gebeten haben: "Befrei mich, Herr, [...] wenn Du kommst zu richten."

Lodernde Flammen, schmerzverzerrte Gesichter und die flehentliche Bitte, nicht ins Verderben gestürzt zu werden. Ich sehe das Bild vor meinem inneren Auge und trete gedanklich ein paar Schritte zurück: Ist das wirklich das, was ich glaube? In der Bibel steht jedenfalls nichts von einem Feuerort, an dem Übeltäter ewige Qualen leiden. Und überhaupt: Gott sortiert doch nicht die Menschen danach, ob sie für den Himmel taugen. Gott ist die Liebe, heißt es im Christentum. Eine Liebe, die unendlich groß ist, so groß, dass sie am Ende der Zeiten alle und alles zurechtbringt. In der theologischen Tradition nennt man das die "Allversöhnung". Sie steht für die Sehnsucht, dass Gott einst ewigen Frieden für alle stiften wird. Aber auch die Vorstellung ist ambivalent: Offene Himmelspforten für Gewaltverbrecher – ist das nicht purer Zynismus gegenüber den Opfern von Gewalt?

Die Vorstellungen von Jüngstem Gericht sind im Christentum genauso umstritten wie die von der Allversöhnung. Klar ist: Beides sind menschliche Bilder und Symbole und genau deswegen sind sie keine Dokumentationen vom Leben nach dem Tod. Sehnsuchtsanzeiger sind sie. Sie erinnern mich, dass ich mich nach Frieden und Gerechtigkeit sehne, motivieren mich, das Meine dafür zu tun, dass schon jetzt etwas davon wahr wird. Entschlossen handeln und hoffen, dass bei Gott kein Schmerz sein wird, noch Leid noch Geschrei.

Die Bilder vom Jüngsten Gericht halten die Sehnsucht danach in mir wach. Und sie stiften mich an, eigene Bilder zu malen. Ich stelle mir vor, wie Gott einmal mit mir das Buch meines Lebens ansieht. Groß und schwer liegt es auf seinem Schoß. Manches, was ich da in meinem Leben sehe, versetzt mir einen Stich. Tut weh. Anderes macht mich froh. Gott legt seinen Arm um mich und der Verwalter aus dem Lukasevangelium, der zwinkert mir zu.

